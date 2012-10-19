قطع برنامه های ماهواره ای ایران توسط غرب فرصتی دیگر برای خودکفایی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در خطبه های امروز نماز جمعه شاهرود با اشاره به اینکه غرب هنوز در توهم استعماری قرن نوزدهم است، افزود: قطع برنامه های ماهواره ای ایران فرصتی دیگر برای خودکفایی دانشمندان جوان این مرزو بوم است.

وی ضمن تاکید بر اینکه غرب کوچکتر از آن است که بتواند در مقابل عزم و اراده ملت ایران ارز اندام کند، تصریح کرد: استکبار جهانی این آرزو را به گور خواهد برد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان شاهرود برخورد دوگانه غرب با موضوع آزادی بیان را از جمله عملکرد احمقانه استکبار جهانی ذکر کرد و افزود: این اقدام دو رسوایی برای آنها داشته است، یکی رسوایی عدم تحمل زبان مخالف و دیگری ساخت مخاطب فعال برای برنامه های جمهوری اسلامی.

حجت الاسلام ترابی همچنین با اشاره به اینکه شرایط سوریه رو به بهبود است، اظهار داشت: برخی از کشورهای منطقه باید بفهمند که با طناب پوسیده غرب نباید وارد جنگ و معرکه شوند که همواره ذلیل خواهند شد.

وی با اشاره به سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری به استان خراسان شمالی و اشتقبال پرشور مردم فهیم و قدر دان این خطه، بیانات ولی امر مسلمین را در این سفر بسیار مهم، ارزشمند و کاربردی ذکر کرد.

امام جمعه شاهرود خاطرنشان کرد: تاریخ، روزهای حماسه، عزت و علاقه وافر مردم مومن خراسان شمالی به اسلام، انقلاب و رهبری را برای بار دیگر به عنوان ارزش‌ها و آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی در خود ثبت کرد.

حجت الاسلام ترابی ضمن اشاره به اینکه معظم له همواره با اشاره به ظرفیت ها و استعدادهای کشور در بخش های مختلف، اولویت ها را تبیین کرده اند، تاکید کرد: مسئولان نیز باید با جدیت در این مسیر حرکت کنند.

وی همچنین با اشاره به فرارسیدن سالروز ازدواج آسمانی حضرت علی(ع ) و حضرت فاطمه (س) اظهار داشت: ازدواج قلب‌ها رابه هم پیوند می‌زند و کانون گرم خانواده را شکل می‌دهد.

خطیب جمعه شاهرود ضمن تاکید بر اینکه فرزندان بهترین تربیت و آموزش ها را از خانواده می آموزند، گفت: باید با کودکان با زبان عاطفی و عزتمندانه صحبت شود و غیبت هرکدام از والدین در تربیت کودکان، خلل ایجاد می کند.