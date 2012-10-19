توانمندهای ایران موجب ناراحتی آمریکا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نمازجمعه تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: مسئله تشدید تحریم ها علیه ایران توسط اتحادیه ی اروپا و رایزنی های پیدا و نهان وزرای خارجه اروپایی در دور جدید تحریم ها علیه ایران که به پیشنهاد رژیم اشتغالگر قدس صورت می گیرد، نشان از عدم استقلال کشورهای اروپایی دارد.

وی افزود: کشورهای اروپایی در اقدامات اخیر خود نشان دادند که استقلالی از خود نداشته و همواره تسلیم تصمیمات آمریکا و صهونیسم جهانی هستند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه منافع مردم اروپا همواره قربانی خواسته های صهونیست و آمریکا شده است، تصریح کرد: تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران نشان از خوش خدمتی سردمداران اروپایی به صهونیسم است.

وی با اشاره به تروریسم فرهنگی اخیر علیه شبکه های تلویزیونی ایران اظهار کرد: این فاجعه به عنوان یک جنایت بزرگی است که عامل نقض کامل حقوق بین المللی ایرانیان شده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در ادامه افزود: افرادی که دم از آزادی بیان می زندند و فیلم موهن آمریکایی علیه پیامبر را نشان از آزادی بیان می دانستند، اکنون چه شده که از به گوش رساندن حقایق ایران به گوش مردم اروپا جلوگیری می کنند و ترور رسانه ای انجام می دهند.

وی این ترورها را بی ثمر خواند و افزود: حقایق اسلام، معارف انقلاب اسلامی و برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی به هر وسیله ای که باشد به گوش جهانیان خواهد رسید و انقلاب اسلامی صادر خواهد شد.

آیت الله شبستری با بیان اینکه انگلیس، آلمان و فرانسه خواستار هر چه بیشتر زیرسلطه قرار دادن دیگر کشورهای اروپایی است، تصریح کرد: این سه کشور با تحریم ایران در نظر دارند دیگر کشورهای اروپایی را در ریاضت اقتصادی قرار داده و کشورها را زیرسلطه خود جای دهند.

وی با بیان اینکه آمریکا و صهونیسم از توانمندی های ایران در هر زمینه به ویژه توانمندی های علمی هراس دارند، اظهار کرد: هراس این کشورها فقط از بیداری اسلامی و اتحاد امت اسلام است.