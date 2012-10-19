رونمایی از فرش دستباف 12 متری ابریشمی در خلخال

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کمیته امداد شهرستان خلخال در مراسم رونمایی این فرش عنوان کرد: برای بافته شدن این فرش، 20 میلیون و 500 هزار ریال به صورت مواد اولیه و مبلغ 50 میلیون و 500 هزار ریال نیز تسهیلات بانکی، در مجموع 80 میلیون ریال در اختیار مددجویان قرار گرفته است.

بهرام علیقلی زاده ارزش ریالی این فرش بیش از یک میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این فرش را خانواده 4 نفری مددجوی کمیته امداد امام (ره) در مدت 3 سال بافته اند.

به گفته این مسئول در بافت این فرش ابریشم با نقشه شاه عباسی بیش از 12میلیون گره به کار رفته است.

وی با اشاره به اشتغال مددجویان تحت حمایت و نیازمندان مستعد این شهرستان خلخال اعلام کرد: در شش ماهه نخست سالجاری برای 122 نفر از مددجویان و نیازمندان، بیش از پنج میلیارد و 686 میلیون ریال وام اشتغال پرداخت شده است.

اجرای 110 طرح قالیبافی برای مددجویان

علیقلی زاده تصریح کرد: با هدف خودکفایی مددجویان، در بخش کشاورزی و اشتغالزایی بیش از سه هزار و 417 طرح اجرا شده که یک هزار و 52 طرح به نتیجه رسیده است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون 110 طرح قالیبافی برای مددجویان کمیته امداد خلخال در حال اجرا است، بیان کرد: سیاست کمیته‌ امداد توانمند کردن مددجویان و خانواده های نیازمند است که با ارائه آموزشهای موثر و با پرداخت وام قرض الحسنه بلند مدت و زود بازده زمینه ‌اشتغال و خودکفایی مددجویان را فراهم کند.

