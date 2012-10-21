فلسفه اخلاق در ایران رویکرد تحلیلی دارد

"علی حقی" عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تفاوت رویکرد فلسفه تحلیلی با قاره ای گفت: به طور کلی تفاوت زیادی میان این دو مشرب فلسفی وجود دارد و تمایز رویکرد آنها به فلسفه اخلاق نیز از همین تفاوت کلی ناشی می شود.

وی توضیح داد: بنای فلسفه تحلیلی بر دو مبنای عمده یعنی تحلیل الفاظ و سپس تحلیل مفاهیم قرار دارد، یعنی فلاسفه تحلیلی ابتدا بیان روشنی از الفاظ به دست می دهند و سپس مفاهیم به دست آمده را به روشنی تحلیل می کنند.

این مترجم پایبندی به استدلال منطقی را ویژگی دیگر فلسفه تحلیلی دانست و گفت: بنابراین دو تا کار مهم در مشرب تحلیلی انجام می گیرد که یکی روشن شدن الفاط و معانی است و دیگری پایبندی به استدلال و منطق. این در حالی است که فلاسفه قاره ای به هیچ یک از اینها پایبندی ندارند و از همین رو الفاظی که آنها به کار می برند مبهم اند و به همین دلیل مفاهیم آنها هم مبهم می شود. همچنین در مشرب قاره ای، پایبندی به استدلال نیز وجود ندارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد مفاهیم مطرح در فلسفه قاره ای را مفاهیمی بلند و اساسی دانست و گفت: شاید الفاظ و تحلیل های مشرب قاره ای نسبت به تحلیلی مبهم باشند، اما فلاسفه قاره ای مطالب مهمی مانند مرگ، خطا، گناه و سعادت را مطرح می کنند، ولو به صورت مبهم.

وی افزود: این مفاهیم مهم در حالی از سوی فلاسفه قاره ای مطرح می شوند که نوشته هایشان آکنده از ابهام است، البته در این میان هستند فلاسفه ای که موضوعات مهم و بلند قاره ای را با روش دور از ابهام تحلیلی بررسی می کنند. «توماس میگل» یکی از این متفکران است که کتاب «در پی معنا»ی وی نیز به فارسی ترجمه شده است. دغدغه های این متفکر، از جنس مسایل فلسفه قاره ای است که وی آنها را با روش تحلیلی بررسی می کند.

حقی این تفاوت را در فلسفه اخلاق این دو مشرب فلسفی نیز صادق دانست و گفت: با نگاه به کتاب های فلاسفه تحلیلی در حوزه اخلاق متوجه می شویم که این این آثار آکنده از تحلیل لفظ اند. برای مثال علم اخلاق سه مساله دارد که عبارتند از مفاهیم خوب و بد یا حسن و قبح، مشخص کردن مصداق خوب و بد و سوم مساله سعادت. فلاسفه تحلیلی از ابتدا به دنبال این هستند که مقصود از این مفاهیم را دریابند، زیرا به نظر آنان مفاهیمی مانند خوبی و بدی و سعادت، کلی و مبهم اند و باید به تحلیل لفظ و معنای آن پرداخت.

وی افزود: در فلسفه اخلاق تحلیلی، کسب سعادت، علم، قدرت یا عبادت مهم نیست، بلکه تنها این مسأله برای آنها اهمیت دارد که هر مفهوم باید روشن و متمایز باشد. آنان تنها با استدلال و منطق کار می کنند و پاسخ اینکه مثلا حسن و قبح واقعا به چه معناست برایشان مهم نیست.

حقی یادآوری کرد: این در حالی است که در فلسفه اخلاق با رویکرد قاره ای نفس حسن و قبح و سعادت است که برای آنها اهمیت دارد، بدون اینکه به وضوح و استدلال آنها پایبندی داشته باشند. آنان مسایل بسیار مهم اخلاقی را به طور کژتاب بیان می کنند و این روش تنها در فلسفه اخلاق آنها صادق نیست و در سایر حوزه ها نیز جریان دارد.

وی فلسفه اخلاق حال حاضر ایران را تا اندازه زیادی متأثر از مشرب تحلیلی دانست و گفت: اگر کتابهای تألیفی و ترجمه ای این حوزه در ایران نگاه کنیم، متوجه تأثیرگذاری هر دو مشرب تحلیلی و قاره ای می شویم، اما بیشتر آثار تألیفی به سیاق فلسفه تحلیلی نوشته شده اند، اگر بخواهیم یک برآورد کلی داشته باشیم، فلسفه اخلاق حال حاضر در ایران تا 80 درصد متمایل به مشرب تحلیلی است.