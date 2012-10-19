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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۷

حجت الاسلام حسینی:

قطع شبکه های ماهواره ای صدای حق طلبی ملت ایران را خاموش نمی کند

قطع شبکه های ماهواره ای صدای حق طلبی ملت ایران را خاموش نمی کند

یاسوج – خبرگزاری مهر: امام جمعه یاسوج گفت: با اقدام اتحادیه اروپا در قطع شبکه های ماهواره ای جمهوری اسلامی صدای حق طلبی ملت ایران خاموش نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: این اقدامات مذبوحانه دروغ بودن ادعای آنان در دفاع از آزادی بیان و حقوق بشر را نشان داد.

وی این اقدام را مغایر با قوانین بین المللی دانست و بیان کرد: این اقدام، نشانه نگرانی غرب از گسترش ارزش های اسلامی و موج بیداری اسلامی در جهان است.

حسینی تصریح کرد: هم اکنون نظام جمهوری اسلامی در نزد دیگر ملل جهان یک الگو شده است و حقانیت آن برای ملتهای آزاده جهان مشخص شده و براین اساس استکبار دست به این اقدام کودکانه زد.

وی بیان داشت: مردم ایران همچون گذشته از این توطئه نیز سربلند بیرون می آیند.

ملتهای مسلمان زنده و بیدار هستند

وی همچنین ضمن دعوت مردم استان به حضور گسترده در راهپیمایی روز شنبه در محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) گفت: مردم همه شهرهای استان با شرکت در این راهپیمایی بار دیگر ارادت خود را به آخرین فرستاده الهی نشان دهند.

خطیب موقت جمعه یاسوج اظهار داشت: موج عظیم اعتراض به این اقدام ننگین به استکبار نشان داد که ملت های مسلمان همواره زنده و بیدار هستند و با تمام وجود از مقدسات دینی خود دفاع می کنند.

حسینی افزود: ملتهای مسلمان جهان در مراسم حج امسال پاسخ کوبنده ای به دشمنان اسلام خواهند داد.

وی همچنین با اشاره به هفته تربیت بدنی و ورزش، نسبت به توجه به این امر مهم و توسعه آن تاکید کرد.

حسینی همچنین ضمن ذکر چند حدیث، شهادت امام محمد باقر(ع) را تسلیت گفت و روز عرفه را نیز گرامی داشت.

کد مطلب 1723440

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