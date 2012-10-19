به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، ساعت 22 فردا شب، آخرین پرواز زائران ایرانی را به سمت جده ترک خواهند کرد و بدین ترتیب 75 هزار زائر ایرانی وارد مکه مکرمه شده و خود را برای انجام مناسک حج تمتع آماده می‌کنند.



در حال حاضر حدود 73 هزار و 817 زائر ایرانی در عربستان سعودی حضور دارند که نزدیک به 71 هزار نفر در مکه مکرمه مستقر هستند. این عده از زائران همگی اعمال عمره تمتع را به جای آورده اند.



همچنین حدود دو هزار و 800 نفر نیز در مدینه منوره اقامت دارند که یکهزار و 100 نفر آن امشب و 700 نفر باقیمانده نیز فردا شب با احرام در مسجد شجره به سوی مکه مکرمه حرکت خواهند کرد.



زائران از عصر روز چهارشنبه سوم آبان ماه برای انجام اعمال مناسک حج تمتع احرام دوباره بسته و راهی عرفات خواهند شد و ظهر روز هفتم آبان نیز منا را به سوی مکه مکرمه ترک خواهند کرد.



براساس گزارش‌های هیأت پزشکی حج و زیارت و بازدیدهایی که از بیمارستان‌های مکه و مدینه منوره انجام گرفته سلامت عمومی زائران مطلوب بوده و در این زمینه هیچ مسئله و مشکل خاصی وجود ندارد.



مطابق برنامه زمان بندی شرکت‌های هواپیمائی ایرانی، پیش بینی می شود نخستین حاجی ایرانی روز 10 آبان ماه و آخرین حاجی نیز 29 آبان به ایران بازگردند.



به گزارش مهر، در سال جاری روزانه 3 هزار زائر حج تمتع توسط 9 پرواز از شهر‌های مختلف کشور جابه‌ جا می‌شوند، بیان کرد: ‌از این تعداد‌ 167 پرواز به مقصد جده و 45 پرواز به مقصد مدینه خواهد بود.



پروازهای حج تمتع توسط شرکت‌های هواپیمایی ماهان و ایران‌ایر از 16 فرودگاه کشور شامل مهرآباد، اصفهان، اردبیل، کرمانشاه، ساری، مشهد، بندرعباس، اهواز، یزد، ارومیه، گرگان، شیراز، کرمان، رشت، بوشهر و زاهدان انجام می‌شود.



برای حج تمتع سال جاری حدود 75 هزار زائر ایرانی به مکه و مدینه منوره اعزام می شوند به طوری که این حجاج ایرانی در قالب 449 کاروان و 230 پرواز به مکه و مدینه اعزام خواهند شد.