  1. استانها
  2. اصفهان
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۹

حجت‌الاسلام رهبر:

ازدیاد نسل تشیع ربطی به ترویج تعدد زوجات ندارد

ازدیاد نسل تشیع ربطی به ترویج تعدد زوجات ندارد

اصفهان – خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت اصفهان گفت: برای جلوگیری از فاجعه کاهش نسل تشیع نیاز به ازدیاد نسل داریم که البته این موضوع ربطی به تعدد زوجات ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار داشت: هم‌اکنون در برخی از نقاط کشور شاهد رواج فرهنگ مجردی به سبک دنیا غرب هستیم حال آنکه خداوند در امر ازدواج به جوانان وعده یاری و مساعدت داده است.

وی با بیان اینکه برخی از رسانه‌ها از گفته‌های من سوء استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: ازدیاد نسل به هیچ عنوان به معنای تعدد زوجات نیست.

امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: با کاهش نسل تشیع به طور حتم برگ برنده به دست برخی از جریان‌های مذهبی و دشمنان کشور می‌افتد.

وی بیان کرد: قناعت را باید از زندگی حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) آموخت.

محتکران خون جگر مردم را می‌نوشند

امام جمعه موقت اصفهان در مورد فشار‌های اقتصادی استکبار گفت: در شرایط فعلی که ایران به دنبال تحریم دشمنان اسلام است برخی از افراد و کسبه با پر کردن جیب خود، نقش تروریست و کارگزاری تحریم‌های دشمن را بر عهده گرفته‌اند.

وی ادامه داد: با الهام‌بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی، در راه اعتقاداتمان مقاومت می‌کنیم.

رهبر با اشاره به اینکه ملت ایران خوبی‌های فراوانی در کارنامه خود ثبت کرده است، تاکید کرد: یادمان باشد این موضوع به آن معنی نیست که در برابر رنج مردم بی‌تفاوت باشیم.

وی بیان کرد: مقاومت مردم ایران دنیای غرب و آمریکا را به چالش، رسوایی و پشیمانی کشیده است و در این راستا باید تلاش کنیم استکبار را با تحریم‌کالا‌های خارجی به انزوا بکشانیم.

رهبر در مورد بسته شدن ماهواره "هات برد" روی شبکه‌های ایرانی تاکید کرد: در حال حاضر 1500 شبکه در سرتاسر دنیا فساد اخلاقی را در بین مردم رواج می‌دهند اما شاهد بسته شدن شبکه‌های ایرانی که چیزی جز اسلام، اسلام‌خواهی و حقوق بشر بر زبان نمی‌آورند هستیم.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به روز تربیت بدنی گفت: با ورزش کردن جوانان این کشور مخالف نیستیم اما دادن میلیارد‌ها تومان به یک ورزشکار و یا یک مربی تنها دیوانگی است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون در وزارت ورزش و جوانان، مقوله "جوان" به طور کامل حذف شده است تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌ها در عین حال که پول لازم را برای پرداخت دستمزد کارگران خود ندارند، اقدام به تشکیل تیم‌های ورزشی می‌کنند.

رهبر تاکید کرد: بسیاری از جوانان خون‌دل‌های فراوانی برای نبود کار و سایر امکانات متحمل شده‌اند که در این راستا وزارت ورزش و جوانان باید مدیریت‌های صحیحی در برابر اقدامات خود قرار دهد.

امام جمعه موقت اصفهان در مورد برنامه‌های اخیر غرب در مورد هتک حرمت به پیغمبر اسلام (ص) گفت: غربی‌های از اسلام صدمات فراوانی دریافت کرده‌اند که این موضوع به جنگ‌های صلیبی برمی‌گردد و در حال حاضر به فکر انتقام هستند.

وی تصریح کرد: فرهنگ مقاومت در ایران خیال لشکر‌کشی به این کشور را غیر ممکن کرده است.

کد مطلب 1723445

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها