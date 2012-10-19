ازدیاد نسل تشیع ربطی به ترویج تعدد زوجات ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار داشت: هم‌اکنون در برخی از نقاط کشور شاهد رواج فرهنگ مجردی به سبک دنیا غرب هستیم حال آنکه خداوند در امر ازدواج به جوانان وعده یاری و مساعدت داده است.

وی با بیان اینکه برخی از رسانه‌ها از گفته‌های من سوء استفاده کرده‌اند، تصریح کرد: ازدیاد نسل به هیچ عنوان به معنای تعدد زوجات نیست.

امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: با کاهش نسل تشیع به طور حتم برگ برنده به دست برخی از جریان‌های مذهبی و دشمنان کشور می‌افتد.

وی بیان کرد: قناعت را باید از زندگی حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) آموخت.

محتکران خون جگر مردم را می‌نوشند

امام جمعه موقت اصفهان در مورد فشار‌های اقتصادی استکبار گفت: در شرایط فعلی که ایران به دنبال تحریم دشمنان اسلام است برخی از افراد و کسبه با پر کردن جیب خود، نقش تروریست و کارگزاری تحریم‌های دشمن را بر عهده گرفته‌اند.

وی ادامه داد: با الهام‌بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی، در راه اعتقاداتمان مقاومت می‌کنیم.

رهبر با اشاره به اینکه ملت ایران خوبی‌های فراوانی در کارنامه خود ثبت کرده است، تاکید کرد: یادمان باشد این موضوع به آن معنی نیست که در برابر رنج مردم بی‌تفاوت باشیم.

وی بیان کرد: مقاومت مردم ایران دنیای غرب و آمریکا را به چالش، رسوایی و پشیمانی کشیده است و در این راستا باید تلاش کنیم استکبار را با تحریم‌کالا‌های خارجی به انزوا بکشانیم.

رهبر در مورد بسته شدن ماهواره "هات برد" روی شبکه‌های ایرانی تاکید کرد: در حال حاضر 1500 شبکه در سرتاسر دنیا فساد اخلاقی را در بین مردم رواج می‌دهند اما شاهد بسته شدن شبکه‌های ایرانی که چیزی جز اسلام، اسلام‌خواهی و حقوق بشر بر زبان نمی‌آورند هستیم.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به روز تربیت بدنی گفت: با ورزش کردن جوانان این کشور مخالف نیستیم اما دادن میلیارد‌ها تومان به یک ورزشکار و یا یک مربی تنها دیوانگی است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون در وزارت ورزش و جوانان، مقوله "جوان" به طور کامل حذف شده است تصریح کرد: بسیاری از شرکت‌ها در عین حال که پول لازم را برای پرداخت دستمزد کارگران خود ندارند، اقدام به تشکیل تیم‌های ورزشی می‌کنند.

رهبر تاکید کرد: بسیاری از جوانان خون‌دل‌های فراوانی برای نبود کار و سایر امکانات متحمل شده‌اند که در این راستا وزارت ورزش و جوانان باید مدیریت‌های صحیحی در برابر اقدامات خود قرار دهد.

امام جمعه موقت اصفهان در مورد برنامه‌های اخیر غرب در مورد هتک حرمت به پیغمبر اسلام (ص) گفت: غربی‌های از اسلام صدمات فراوانی دریافت کرده‌اند که این موضوع به جنگ‌های صلیبی برمی‌گردد و در حال حاضر به فکر انتقام هستند.

وی تصریح کرد: فرهنگ مقاومت در ایران خیال لشکر‌کشی به این کشور را غیر ممکن کرده است.