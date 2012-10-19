یازدهمین جشنواره فیلم و عکس گناباد با معرفی برترینها به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد، ظهر جمعه در این مراسم که در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی گناباد برگزار شد اظهار داشت: امروزه و در عصر ارتباطات رسانه ها سهم و نقش قابل ملاحظه ای در اندیشه و افکار بشر دارند.

علی قنبری افزود: جهان پهناور امروز به عرصه آموزش تبدیل شده و در این میان عکس و فیلم جزء کارآمدترین و تاثیرگذارترین رسانه های بشری است.

وی ادامه داد: برای عکس بیش از 20 کاربرد مشخص شده و فیلم نیز به عنوان یک رسانه پویا نقش بسزایی در انتقال پیامها در تمام سنین دارد.

قنبری گفت: بعد از انقلاب اسلامی، وجود فراوانی از خیل هنرمندان متعهد در راستای فرهنگ جامعه تلاش می کنند.

وی افزود: هنرمند باید در کشوری که با خون هزاران شهید آبیاری شده است تمام تلاش خود را در خلق آثار خلاق و بزرگ به کار گیرد.

قنبری تصریح کرد: امروز روز مبارزه با جنگ نرم است و هنرمندان باید در مقابل کسانی که با ساخت فیلم موهون فکر می کنند می توانند افکار پلید خود را بر جامعه تحمیل کنند، با خلق آثاری دقیق و هنرمندانه بایستند و مبارزه کنند.

در ادامه برگزیدگان یازدهمین جشنواره فیلم و عکس گناباد با اعلام بیانیه هیئت داوران مشخص و با اهدای لوح و جوایزی از آنها تقدیر به عمل آمد.

برپایه این خبر، در بخش عکس و در قسمت رضوی آقایان امیررضا صیاغیان و جواد حق پرست مقام اول و دوم را از آن خود کردند.

در بخش شهر خوب، شهروند خوب محسن دانا مقام سوم را بدست آورد و هیئت داوران هیچ عکسی را شایسته مقام اول و دوم ندانستند.

در بخش آزاد نیز عبدالله علینژاد، جواد پرست و مجید ازقندی مقام اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش فیلم، جایزه بهترین صداگذاری به محمد قربانی، بهترین تصویر برداری به امیررضا صباغیان، بهترین تدوین به محمد قربانی، بهترین مستند به مهدی نجفیان ، بهترین فیلمنامه به بهزاد برادران و امیررضا صباغیان رسید.

در بخش رضوی و همچنین بهترین کارگردانی نیز هیات داوران هیچ اثری را شایسته دریافت جایزه ندانستند.

در بخش آب نیز جایزه بهترین فیلم به صدای پای آب به کارگردانی هادی حیدرنیا رسید.