مسابقات کشتی جام شهدای البرز از صبح امروز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی جام شهدای البرز از صبح امروز در سالن مجموعه ورزشی انقلاب آغاز شد و 18 تیم با هم به رقابت پرداختند.

در این مسابقات که با استقبال خوب هواداران و علاقه مندان به کشتی برگزار شده تیم های شرکت کننده در این رقابت ها با هم به رقابت پرداختند و در نهایت نفرات صعود کننده به مسابقات نیمه نهایی مشخص شدند و قرار است از عصر امروز مرحله نهایی و رده بندی این مسابقات برگزار شود.

نکته جالب توجه در این مسابقات حضور تیم ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران است که پس از لغو اردوی ترکیه تیم جوانان ایران هم در این دوره از مسابقات شرکت کردند.

مصیب دهبالایی رئیس هیئت کشتی استان البرز در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: این مسابقات در سطح بالایی برگزار شده تمام شرکت کننده ها در این دوره از مسابقات از انگیزه بالایی برخوردارند و انگیزه زیادی دارند تا خود را به تیم ملی معرفی کنند.

وی ادامه داد:هر چه قدر از این مسابقات برگزار به کشتی البرز کمک خواهد کرد هدف ما هم رشد کشتی استان البرز است.

رئیس هیئت کشتی استان البرز در پایان گفت: این مسابقات پیش مقدمه ای بود برای مسابقات انتخابی جوانان تیم ملی و در آینده نزدیک قرار است مسابقات چند جانبه ای را در سطح بزرگسلان در آیام مبارک ده فجر برگزار کنیم.