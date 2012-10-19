27 درصد تولید ناخالص اردبیل در حوزه کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل عبدایمانی ظهر جمعه در بازدید از طرحهای کشاورزی اردبیل تصریح کرد: امسال 665 میلیارد ریال برای 569 پرو‍ژه های سرمایه گذاری کشاورزی در استان هزینه شده که افزایش تولیدات کشاورزی در تولیدات ناخالص استانی را بالا می برد.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات حوزه کشاورزی اردبیل نسبت به سال گذشته افزود: سال گذشته اعتبارات بخش کشاورزی استان 445 میلیارد ریال بود که امسال این اعتبارات 50 درصد افزایش یافته است.

به گفته مدیر کل جهادکشاورزی استان با این میزان افزایش این رقم امسال به 665 میلیارد ریال رسیده است.

عبدایمانی با بیان اینکه بخش کشاورزی تامین کننده امنیت غذایی کشور است، اضافه کرد: با تامین امنیت غذایی می توان به سلامت جامعه دست پیدا کرد که این امر جز با حمایت از بخش کشاورزی و فعالان این حوزه محقق نمی شود.پ

مدیر کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به نقش مثمر ثمر کشاورزی در توسعه استان نقش اساسی دارد، ادامه داد: حوزه کشاورزی یکی از دو محور اساسی توسعه استان است و تلاش می شود با برنامه ریزی مناسب به اهداف این حوزه برسیم.

