خبرنگاران راویان انقلاب و رهروان ولایت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، میرقدیر رضایی ظهر جمعه در مراسم اختتامیه دومین نشست استانی نمایندگان خبرگزاری مهر شمال کشور در هتل گلسار چالوس افزود: رسانه ها در بیان مشکلات و تنگناهای مردمی نقشی اثرگذار داشته باشند.

وی به موقعیت گردشگری شهرستان چالوس در شمال کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این شهرستان سه سال متمادی رتبه نخست ورود گردشگر را در کشور به خود اختصاص داده است.

فرماندار چالوس با اشاره به اینکه این شهرستان زمینه های بسیار بالایی برای جذب گردشگر دارد، تصریح کرد: تله کابین نمک آبرود چالوس، محور زیبای کندوان، دریاچه ولشت و سواحل زیبای دریای مازندران را از اماکن زیبای طبیعت گردی این خطه اعلام کرد.

رضایی با بیان اینکه رسانه ها نقش موثری در مدیریت افکار عمومی دارند، یادآور شد: خبرنگاران و نمایندگی خبرگزاری مهر در مازندران تعامل بسیار مناسب و اثرگذاری با مسئولان استان و غرب مازندران در حوزه اطلاع رسانی داشته و دارد.

فرماندار چالوس همچنین به سفر تاریخی مقام معظم رهبری در سال 88 به شهرستان چالوس اشاره کرد و گفت: استقبال بی نظیر و تاریخی مردم چالوس که قدمگاه 21 هزار شهید استانهای مازندران و گلستان بوده همچنان در ذهن ها و افکار مردمان این دیار باقی است.

رضایی در پایان از خبرگزاری مهر به عنوان رسانه ای موثر در اطلاع رسانی حوزه فرهنگ و دین یاد کرد و افزود: جاذبه های گردشگری و طبیعت گردی استان مازندران باید از طریق این خبرگزاری وزین برای جهانیان شناسانده شود.

به گزارش مهر، در پایان این مراسم ضمن تقدیر از زحمات مهندس قمی و رضایی فرمانداران نوشهر و چالوس، از دکتر سام رئیس دانشگاه آزاد چالوس و اعضای شورای شهر نوشهر، قدردانی شد.

در این مراسم نیز به پاس میزبانی نشست نمایندگان شمال از حسین قربانی میانرودی نماینده خبرگزاری مهر در مازندران و حسن قمی اویلی خبرنگار مهر در نوشهر تجلیل شد.