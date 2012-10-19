مردی با بستن دستان نظامیان اسرائیلی سلاحهایشان را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، مردی نقابدار به داخل یکی از پایگاه های نظامیان اسرائیلی نفود کرده و پس از بستن دستان نظامیان، چهار قبضه سلاح به سرقت برد.

پایگاهی که این مرد به آن نفوذ کرده در شمال سرزمینهای اشغالی قرار دارد.

به گفته نظامیان حاضر در این پایگاه، "صبح امروز جمعه مردی نقابدار پس از ورود به پایگاه "نافتلی" اقدام به سرقت چهار قبضه سلاح "M-16" کرد."

تحقیقات پلیس رژیم صهیونیستی در رابطه با این عملیات ادامه دارد و احتمال داده می شود که این فرد با کمک یک نفر از داخل پایگاه موفق به انجام این کار شده است.

این فرد در حالی توانسته به داخل پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی نفوذ کند که سران این رژیم مدعی هستند قدرتمندترین ارتش خاورمیانه را در اختیار دارند.

علاوه بر آن، هنوز پیامدهای نفود پهپاد حزب الله لبنان به عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.