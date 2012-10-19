واکنش منفعلانه تشکیلات خودگردان به گسترش شهرکهای صهیونیست نشین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، صائب عریقات در واکنش به موافقت رژیم صهیونیستی با احداث 800 واحد مسکونی در قدس اظهار داشت: اجرای این طرح در راستای نابود کردن راه حل دودولتی صورت می گیرد.

وی با بیان این مطلب افزود: "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکنون هیچ تلاشی برای حل مناقشه فلسطین و اسرائیل انجام نداده است، بلکه هر روز اقدامات توسعه طلبانه و اشغالگری های این رژیم را در اراضی فلسطین شدت بخشیده است.

عریقات خاطرنشان کرد: جامعه جهانی باید راه حل دودولتی را نجات دهد و این امر وقتی محقق می شود که تمام کشورهای جهان با عضویت فلسطین در سازمان ملل موافقت کنند.