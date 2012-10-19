  1. بین الملل
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

در سخنان عریقات نمایان شد؛

واکنش منفعلانه تشکیلات خودگردان به گسترش شهرکهای صهیونیست نشین

واکنش منفعلانه تشکیلات خودگردان به گسترش شهرکهای صهیونیست نشین

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش منفعلانه به احداث 800 واحد مسکونی در شهرکهای صهیونیست نشین قدس شرقی اعلام کرد عضویت فلسطین در سازمان ملل تنها راه نجات راه حل دودولتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، صائب عریقات در واکنش به موافقت رژیم صهیونیستی با احداث 800 واحد مسکونی در قدس اظهار داشت: اجرای این طرح در راستای نابود کردن راه حل دودولتی صورت می گیرد.

وی با بیان این مطلب افزود: "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی تاکنون هیچ تلاشی برای حل مناقشه فلسطین و اسرائیل انجام نداده است، بلکه هر روز اقدامات توسعه طلبانه و اشغالگری های این رژیم را در اراضی فلسطین شدت بخشیده است.

عریقات خاطرنشان کرد: جامعه جهانی باید راه حل دودولتی را نجات دهد و این امر وقتی محقق می شود که تمام کشورهای جهان با عضویت فلسطین در سازمان ملل موافقت کنند.

کد مطلب 1723464

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها