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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۴۰

حاج علیزاده:

مطالعات طرح هادی 71 روستای مشگین شهر به اتمام رسید

مطالعات طرح هادی 71 روستای مشگین شهر به اتمام رسید

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل گفت: مطالعات طرح هادی 71 روستای مشگین شهر به اتمام رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاج علیزاده ظهر جمعه در بازدید از روستاهای مشگین شهر تصریح کرد: طرح هادی 48 روستای این شهرستان نیز با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد ریال آغاز شده است.

وی با اشاره به ضرورت نوسازی واحدهای مسکونی افزود: سهمیه نوسازی مسکن شهرستان مشگین شهر شش هزار واحد که تاکنون چهار هزار و 469 واحد مسکونی پایان کار گرفته و صاحبان خانه ها در این واحدها ساکن شده اند.

حاج علیزاده با بیان اینکه در سال جاری سهمیه های سال 90 کار می شود، اضافه کرد: تاکنون 724 واحد از سهمیه های نوسازی واحدهای مسکونی سال گذشته در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر در سالجاری در حال احداث است.

وی با اشاره به خدمات ارایه شده در شهر تازه التاسیس مشگین شهر ادامه داد: در این شهر هم 187 واحد مسکونی برای نوسازی قرارداد انعقاد کرده اند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان عنوان کرد: از این تعداد 157 واحد پایان کار گرفته اند.
 

کد مطلب 1723474

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