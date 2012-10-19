استکبار از جهانی شدن انقلاب اسلامی در هراس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد فخری ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه این هفته ارومیه با بیان اینکه دشمنان نظام و انقلاب اسلامی ایران از جهانی شدن انقلاب اسلامی ملت ایران و تبعیت مردم آزاده سایر کشورها در هراس هستند، افزود: امروز مردم دنیا به ملت سرافراز ایران اعتماد داشته و بیداری اسلامی به تبعیت از انقلاب اسلامی ایران، نمونه ای از این اعتماد است.

وی استقامت را برنامه ملت ایران در برابر توطئه های استکبار عنوان کرد و اظهار داشت: ملت ایران با پشتیبانی از ولایت فقیه امروز مستحکم تر و پایدارتر از گذشته در مقابل دشمنان و توطئه گران ایستاده و امروز در سایه پیروی از ولایت فقیه کشور ایران در دنیا سربلند شده است.

امام جمعه موقت ارومیه با اشاره به قطع برنامه های شبکه های تلویزیونی ایران از ماهواره های کشورهای اروپایی، عنوان کرد: دشمنان اسلام از شنیده شدن صدای حق طلبی و ظلم ستیزی نظام جمهوری اسلام در هراس بوده و هر وسیله ای برای رسیدن به اهداف ظالمانه خود استفاده می کنند.

حجت الاسلام فخری با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب با اشاره به تحریمها بار دیگر استقامت مردم ایران و پایداری آنان در طول تاریخ را به همگان یادآور شد، ادامه داد: تحریمها چیز جدیدی برای مردم ایران نبوده و مردم بار دیگر از این صحنه سربلند بیرون می آیند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در سفر به خراسان شمالی نیز گفت: معظم له در این سفر پر خیر و برکت با مطرح کردن اعتماد به نفس و اتحاد ملت ایران، آنان را به آگاهی و بیداری بیشتر در برابر توطئه های دشمنان در تفرقه افکنی در جامعه دعوت کردند.