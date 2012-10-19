قطع برنامه های برون مرزی صدا و سیما نشانه اوج درماندگی استکباراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا سبب روسفیدی انسان در نزد خداوند متعال می شود.

وی همچنین با اشاره به روایات ائمه اطهار در زمینه اجر و ثواب مشارکت در امور خیر نمازگزاران و آحاد مردم را به این امر دعوت کرد.

خطیب جمعه خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز شهادت امام محمد باقر(ع) اشاره کرد و بیان داشت: این امام بزرگوار که به باقر العلوم ملقب بوده شاگردان زیادی را تربیت و قدم های مهمی در مسیر تبیین اندیشه های اسلام ناب محمدی برداشتند.

ننگ شهادت زائران خانه خدا برای همیشه در پرونده آل سعود باقیست

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به در پیش بودن ششم ذی الحجه سالروز شهادت مظلومانه زائران خانه خدا در سال 66 گفت: این ننگ برای همیشه در پرونده آل سعود باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه حج همواره توام با برائت بوده است، افزود: نشانه حج ابراهیمی برائت از مشرکین است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این مراسم باید با عشق معنوی شکل بگیرد، افزود: همه مسلمانان باید در مراسم حج برائت خود را از مشرکین اعلام کنند.

دعای عرفه سراسر درس خداشناسی است

حجت الاسلام میرعمادی همچنین با اشاره به قرار گیری در دهه اول ماه ذی الحجه بیان داشت: در این ایام نباید از ادعیه سفارش شده در این دهه غافل شد.

وی با اشاره به اجر و ثواب خواندن دعای عرفه بیان داشت: این دعا از جمله دعاهای سفارش شده در این ایام بوده که سراسر درس خداشناسی است.

خطیب جمعه خرم آباد همچنین به قرار گیری عید قربان در روز جمعه آینده اشاره کرد و گفت: هفته آینده نماز عید قربان در محل مصلای الغدیر خرم آباد برگزار خواهد شد.

اولیا و مربیان دو بال برای رشد و شکوفایی کودکان هستند

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به قرار گیری در هفته اولیا و مربیان اشاره کرد و گفت: این هفته یک بهانه برای ایجاد همکاری میان خانه و مدرسه است.

وی با تاکید بر اینکه همکاری میان اولیا و مربیان برای رسیدن به اهداف تعلیم و تربیت از مسائل مهم و اساسی است، یادآور شد: اولیا و مربیان دو بال برای رشد و شکوفایی کودکان هستند که پرواز در آسمان تعلیم و تربیت در سایه همدلی و همراهی این دو ممکن می شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بر ضرورت توجه به مسائل آموزشی، تربیتی و اخلاقی دانش آموزان در خانه و مدرسه تاکید کرد و گفت: اولیا اگر می خواهند فرزندانی با رشد اخلاقی و علمی داشته باشند باید نهایت همکاری را با آموزش و پرورش به خرج دهند.

محکوم کردن قطع برنامه های برون مرزی صدا و سیما

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به قطع برنامه های برون مرزی صدا و سیما روی ماهواره "هاتبرد" اشاره کرد و بیان داشت: این امر با فشار صهیونیستها صورت گرفته است.

وی از این اقدام به عنوان یک حرکت غیر اخلاقی و بر خلاف موازین بین المللی یاد کرد و بیان داشت: یکی از قوانین بین المللی در این زمینه مسئله اطلاع رسانی عمومی بوده که حق هر کشوری محسوب می شود که صدای خود را به گوش دنیا برساند.

خطیب جمعه خرم آباد قطع برنامه های برون مرزی صدا و سیما روی ماهواره "هاتبرد" را حرکتی احمقانه توصیف کرد و گفت: قطع شبکه های صدا و سیما نشانه ضعف دشمنان در برابر منطق جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به درماندگی استکبار جهانی در این زمینه گفت: برخی شعار حقوق بشر را سر می دهند ولی نمی توانند صدای به حق ما را بشنوند.

وی با محکوم کردن قطع برنامه های برون مرزی صدا و سیما روی ماهواره "هاتبرد" یادآور شد: ما به استکبار جهانی اعلام می کنیم ندای حق خاموش نشدنی است و روزی این ندا در سراسر جهان طنین انداز خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: خورشیدی که در ایران طلوع کرده است با وجود این توطئه ها درخشندگی خود را از دست نداده و هیچگاه غروب نخواهد کرد.