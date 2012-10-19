دوگانگی سیاسی در کشور نباید القاشود/ ولی فقیه زیربنای نظام اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی به 4 آبان سالروز فریاد غرور آفرین امام(ره) علیه کاپیتولاسیون اشاره و تصریح کرد: در آن روز، خون حسین(ع) در رگهای امام(ره) به جوش آمد و فریاد زده و افشاگری کردند، در برابر آمریکا ایستاد و ابهت آن را شکستند.

وی افزود: تاریخ آمریکا پر از خیانت به اسلام و ملت ایران است، هیچ توطئه ای در جهان نخواهید یافت که دست آمریکا در آن دیده نشود، قتل و غارتی نخواهید یافت که با مشارکت آمریکا نباشد، متأسفم برخی افراد ساده لوح گمان می کنند اگر با آمریکا رابطه برقرار کنیم ملت روی آرامش را خواهند دید.

امام جمعه موقت ورامین گفت: به ملتهای دیگر نگاه کنید، ملت ایران اعلام می کند تا زمانی که خوی سلطه گری در آمریکاییها وجود دارد با آنها سر سازش نخواهیم داشت، نگویید ما خواهان مذاکره با امریکا هستیم اما ولایت فقیه مخالف است، القای دوگانگی سیاسی در کشور نکنید، ولی فقیه زیر بنای نظام اسلامی و تصمیم گیرنده اصلی در مواضع اصولی نظام است، در مورد رابطه با آمریکا حرف اول و آخر را رهبری می زنند.

در کشور ما حاکمیت دوگانه وجود ندارد

وی ضمن هشدار به برخی جریانات سیاسی یادآور شد: در کشور ما حاکمیت دوگانه وجود ندارد، هرکس در این امور اساسی بر خلاف مواضع رهبری که برگرفته از مصلحت و حکمت و نظرات مصلحان و دلسوزان جامعه است موضعی اتخاذ کند، ملت در برابر او خواهند ایستاد و مطرود می شود.

حجت الاسلام محمودی تصریح کرد: ما با آمریکایی روبرو هستیم که دنیا را ملک خود می داند، صهیونیست ها آنها را مانند عروسکی کوک می کنند و به جان ملتها می اندازند.

وی در خطبه اول نماز جمعه پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی افزود: رعایت حریم های الهی و حلال و حرام را انجام دهید زیرا تقوا در تمامی ابعاد زندگی بشر قابل توجه است.

اسلام در زمینه پوشش فرامین حیاتبخشی دارد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران سپس با اشاره حدیثی از پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: برای حضور در بین برادران دینی خود را آراسته کنید پیامبر(ص) فرمودند "لباس سفید از هر لباسی برای شما بهتر است، آن را بپوشید و مردگان خود را در آن کفن نمایید".

وی افزود: آراستگی، پوشش لباس نظیف و تمیز در روایات اسلامی به عنوان یک ارزش مطرح است، اسلام پیروان خود را از پوشش نامناسب نهی کرده است، پیامبر(ص) اطاعت مرد از همسر خود در پوشش لباس های نازک را موجب دوزخی شدن مرد دانسته اند.

گرامیداشت یاد آیت الله سید مصطفی خمینی و آیت الله انواری

وی در ادامه ضمن گرامیداشت سالروز شهادت یادگار امام راحل آیت الله سید مصطفی خمینی تصریح کرد: این فقیه، مفسر و عالم گرانقدر بسیار در پیروزی انقلاب اسلامی تأثیرگذار بودند، متأسفانه دشمنان، جامعه را از وجود ایشان محروم ساختند، به روح ایشان، پدر بزرگوارشان و برادر گرانقدرشان درود می فرستیم.

امام جمعه موقت ورامین سپس ارتحال آیت الله انواری را مورد اشاره قرار داده و عنوان کرد: ایشان به جرم پیروی از راه امام(ره) 14 سال در زندان های رژیم پهلوی بودند، امید است روح این عالم بزرگوار و دیگر علمای اسلام با اولیای الهی محشور شود.

اشتغال، ازدواج و درمان اصلی ترین مطالبه نابینایان از مسئولان

وی سپس با اشاره به روز نابینایان که به روز "عصای سفید" مشهور است، افزود: این عزیزان اگرچه از نعمت بزرگی محروم هستند اما خداوند صفای باطن و روح قوی به آنها عنایت کرده که در بسیاری از مواقع حتی قدرت بیشتری از افراد عادی دارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران افزود: البته مسئولان باید به اشتغال، ازدواج و درمان که اصلی ترین مطالبه این عزیزان است توجه جدی تری کنند ،در شهرستان ورامین حدود 400 نفر کم بینا و نابینا شناسایی شده اند و این امر توجه بیشتر مسئولان به این قشر را می طلبد.

برای ازدواج آسان گام برداریم

حجت ‌الاسلام محمودی با اشاره به سالروز ازدواج حضرت امیر(ع) و حضرت زهرا(س) و روز ازدواج گفت: این ازدواج و سادگی آن باید الگوی تمام ازدواجهای ما باشد، ولیمه شب ازدواج با چند نوع غذا و ازدواج های پر زرق و برق با سیره پیامبر(ص) مغایر است، ازدواج جوانانمان را با مشکل مواجه نکنیم.

وی ضمن تأکید بر اهمیت ازدواج بیان داشت: امروز جلوه های شهوت انگیز و فریبنده در جامعه فراوان است، در جهت ازدواج آسان گام برداریم، دلمان برای جوانانمان بسوزد، از اسراف در تهیه جهیزیه، برپایی جشن و ولیمه شب عروسی و ... بپرهیزیم، سادگی را غالب کنیم، در آسان نمودن ازدواج برای جوانان همه باید همت کنند که در درجه اول خود جوانان و خانواده های آنها مسئول هستند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران سپس از تلاشهای دست اندرکاران کانون ازدواج آسان جوانان شهرستان ورامین و تمامی دلسوزان و فعالان امر ازدواج جوانان تقدیر کرد.

عید قربان،عید تقرب الهی است

وی سپس با اشاره به روز عرفه و عید قربان، تأکید کرد: در این ایام بود که در سال 66 زائران ایرانی در کنار حرم امن الهی به جرم فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل شهید شدند، این ننگ تا ابد بر پیشانی آل سعود و وهابیون باقی خواهد ماند.

حجت ‌الاسلام محمودی به بررسی فضایل روز عرفه و عید قربان پرداخت و اظهار داشت: در عرفه باید کسب معرفت کرد، دعای عرفه امام حسین(ع) کسب معرفت اسلام ناب محمدی(ص) است، کسانی که اسیر عارف نمایان و عرفان های دروغین و صوفی مسلکان شده اند، عرفان واقعی را در دعای عرفه امام حسین(ع) بجویند؛ تا معرفت نیابیم لایق تقرب نیستیم.

وی ادامه داد: از همه چیز خود بگذریم، همان طور که مسلم بن عقیل(ع) گذشت، از فیض عید قربان بهره مند شویم، عید قربان عید تقرب الهی است، آنها که توان دارند به نیت سلامتی آقا امام زمان(عج) قربانی کنند، فقرا را اطعام کنند.

امروز کشور در جنگ تمام عیار قرار دارد

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران اظهار داشت: امروز خود غربی ها مشکلات اقتصادی دارند اما ایران را تحریم می کنند، آمریکا بدهکارترین دولت است، باید مانند دوران دفاع مقدس تهدیدها را با کار و تلاش شبانه روزی به فرصت تبدیل کنیم، رهبری مدتهاست شعار سال را برپایه تولید گذاشته اند، اقتصاد مقاومتی یعنی همین، با تکیه بر دانش و اقتصاد ایرانی به سوی اقتصاد بدون نفت گام برداریم.

وی در ادامه به جنگ چند جانبه اقتصادی و فرهنگی علیه کشورمان اشاره کرد و خطاب به مسئولان گفت: دعواهای سیاسی را کنار بگذارید، جنبه های نظارتی را افزایش دهید و بدانید با اتحاد ملت ایران پیروز خواهد شد.

توقف پخش شبکه های ایران در غرب با آزادی بیان مغایر است

حجت الاسلام محمودی در اد امه به توقف پخش شبکه های برون مرزی کشورمان در اروپا و سانسور آن اشاره کرد و گفت: این اقدام با شعار آزادی بیان غربی ها مغایر است، بدانید ندای حق به غرب رسیده است، از این پس هم خواهد رسید.

وی خطاب به سردمداران رسانه ای غرب اظهار داشت: رسانه های شما استقبال گسترده مردم استان خراسان شمالی از رهبر انقلاب را سانسور کرده اند، فریاد مظلومانه مردم بحرین را نشان نمی دهند اما با این اقدامات نمی توانند جلوی موج بیداری اسلامی و آزادی طلبی را مهار کنند.