به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از آن جمله تیم‌های پرقدرت فدراسیون فوتبال است که مثل فوتسال و حتی بیشتر از این رشته زیر سایه فوتبال گم شده است. تیم ملی ساحلی ایران بازیکنانی دارد که برخی از آنها چهره‌های معروفی هستند اما کمتر نامی از آنها برده شده است.

پیمان حسینی، دروازه بان تیم ملی فوتبال ساحلی یکی از این بازیکنان است. حسینی در خصوص آخرین شرایط تیم ملی برای حضور در مسابقات آسیایی قطر به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر اردوهای خوبی را پشت سر می‌گذاریم تا رفته رفته به آمادگی لازم برسیم. هم اکنون در تهران زیر نظر "مارکو اکتاویو"، سرمربی تیم ملی مشغول تمرین هستیم تا بتوانیم انشاءالله تیمی شویم که در بازی‌های آسیایی قطر، جواز جام جهانی را بدون دغدغه بدست آورد.

وی از برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی در کشور برزیل خبر داد و تاکید کرد: پس از اینکه سفر تیم ملی فوتبال ساحلی اوکراین به تهران منتفی شد، اردویی از سوی مسئولان کمیته ساحلی در برزیل تدارک دیده شده که حضور ما در آن قطعی شده است.

دروازه بان تیم ملی فوتبال ساحلی ادامه داد: تیم ما روز 16 آذر به برزیل می‌رود و با پنج، شش باشگاه برزیلی هم بازی خواهد کرد. با توجه به اینکه "مارکو اکتاویو" یکی از مربیان سرشناس فوتبال ساحلی در جهان است مذاکراتی هم از سوی ایشان انجام شده که با تیم ملی فوتبال ساحلی برزیل یک دیدار دوستانه داشته باشیم. به نظر من این اردو در برزیل می‌تواند به خوبی تیم ملی ساحلی را آماده کند تا در قطر قهرمان شویم و به جام جهانی صعود کنیم.

حسینی که اکنون شماره یک تیم ملی است حضورش در این تیم را مدیون دستیاران اکتاویو می‌داند. او در این خصوص یادآور شد: یکسال با سایپا قهرمان لیگ ساحلی شدم و با شهرداری تبریز هم نایب قهرمان این لیگ شدم. آقای اکتاویو اصلا شناختی از من نداشت اما وقتی عباس هاشم‌پور کمک ایشان شد، با شناختی که او و همچنین مهدی مشایخی که هم مترجم و هم سرپرست تیم بودند از من داشتند، باعث شدند اکتاویو مرا ببیند.

وی تاکید کرد: از بازی با امارات در المپیک آسیایی در چین جای خودم را گرفتم چراکه طوری بازی کردم که به قول بچه‌ها قاپ اکتاویو را دزدیدم تا آنجا که ایشان گفت کلید دروازه ایران دست پیمان است.

حسینی که به همراه تیم شهرداری تبریز صدرنشین گروه شمال لیگ ساحلی است درباره این لیگ هم گفت: شاید به جز تیم‌های شمالی و ما که در تبریز ماسه خوب به زمین تزریق کرده‌ایم دیگر تیم‌ها زمین استانداردی ندارند. ضمن اینکه توپ اختصاصی ساحلی کمتر در لیگ دیده می‌شود و همین باعث درد شدید پا می‌شود.