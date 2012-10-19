همایش وصلت ویژه 100 زوج زیر پوشش کمیته امداد شهرستان زاهدان برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود میر امامی اظهار داشت: در این کلاس ها، مزدوجین با موضوعات کارآفرینی و کسب و کار، اخلاق و رفتار همسرداری، بهداشت و روان، خیاطی، سفره آرایی، همسرداری، زوج خوشبخت و سوء مصرف مواد مخدر آشنا شدند.
وی گفت: ارتقای مهارت های زندگی و شناخت باورهای اجتماعی و ارزش های اجتماعی مزدوجین از جمله اهداف برگزاری کلاس های آموزش نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) است.
وی افزود: در این دوره کلاس ها از اساتید مجرب و کاردان برای ارائه آموزش استفاده شده و مزدوجین با رویکرد مهارت های کسب و کار و کارآفرینی آشنا شدند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زاهدان بیان داشت: در پایان این دوره آموزشی به هر یک از شرکت کنندگان جوایز نفیس اهدا و مبلغ 10 میلیون ریال کمک هزینه جهیزیه ازدواج به آنها پرداخت شد.
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