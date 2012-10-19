20 درصد از خدمات رفاهی دانشجویی به بخش غیر دولتی واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور گودرزی در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان دانشگاه لرستان که به دعوت جامعه اسلامی دانشجویان این دانشگاه برگزار شد در پاسخ به انتقاد دانشجویان در خصوص عدم احداث خوابگاه توسط وزارت علوم تصریح کرد: باید از مجلس بپرسید که چرا قانون تصویب کرده اند تا وزارت علوم برای دانشجویان خوابگاه نسازد.

وی ادامه داد: امروز این قانون تبعات خود را نشان داده و مجلس باید پاسخگو باشد چرا که ما فقط مجریان اعمال قانون مصوب مجلس هستیم.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه سخنان خود به ابلاغ دستورالعمل اعطای وام تغذیه اشاره کرد و افزود: سال گذشته 84 میلیون تومان وام تغذیه به دانشجویان پرداخت شد و امسال هم هیچ محدودیتی برای پرداخت این وام نداریم.

گودرزی 10 آبان را آخرین مهلت ثبت نام دانشجویان برای دریافت تسهیلات به ویژه وام تغذیه اعلام کرد و گفت: این تسهیلات به دانشجویان روزانه پرداخت می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه طبق برنامه پنجم توسعه می بایست 20 درصد از خدمات رفاهی دانشجویی به بخش غیر دولتی واگذار شود، ادامه داد: در یکی دو سال اخیر به دانشگاهها اعلام کرده ایم که یک تصمیم مدیریتی در حوزه تغذیه اعمال کنند تا غذا با کیفیت به دانشجویان عرضه شود.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: واگذاری بخشی از خدمات رفاهی دانشجویی به بخش خصوصی دانشگاه را در پرداختن به رسالت اصلی خود که آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی با رویکرد ارزشهای اسلامی است کمک می کند.