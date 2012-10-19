1264 زمین لرزه بالای سه ریشتر در کرمان روی داد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار کرمان در جمع دانشگاهیان کرمان با اشاره به اینکه کرمان از جمله استانهای حادثه خیز کشور است گفت: در کرمان 18 گسل فعال وجود دارد و زمین لرزه از مهمترین بلایای طبیعی در کرمان محسوب می شود.

وی کرمان را با 183 هزار کیلومتر وسعت، پهناورترین استان کشور خواند و اظهار کرد: در سه سال گذشته، یک هزار و 264 زلزله بالای سه ریشتر در استان کرمان رخ داده است.

وی افزود: در سال89 شش زلزله، در سال 90 سه زلزله و امسال تاکنون یک زلزله، همگی بالای پنج ریشتر در استان رخ داده است.

نجار، زمین‌لرزه بم در سال 82 با 33 هزار کشته را فاجعه‌بارترین رخداد طبیعی کرمان نام برد و گفت: در پی وقوع این زلزله، سازمان مدیریت بحران تشکیل شد.

استاندار کرمان همچنین یکی از معضلات مهم پس از وقوع حوادث مرگبار طبیعی را بی‌برنامگی دانست و گفت: در این مواقع شاهد ترافیک سنگین نیروی انسانی در کمک‌رسانی و در مقابل ایجاد مشکل در تردد وسایل امدادرسانی و تاخیر در نجات مجروحان از زیر آوار هستیم.

استاندار کرمان در عین حال، ایجاد پژوهشکده زلزله، افتتاح پایگاه لرزه‌ای جنوب شرق با مرکزیت کرمان، ایجاد سالن‌های چند منظوره مدیریت بحران در اقصی نقاط استان کرمان، راه‌اندازی پایگاه امداد و نجات هوایی جنوب شرق در کرمان، برگزاری مانورهای مقابله با زلزله، مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها در سطح استان و ... را از جمله اقداماتی برشمرد که تا کنون در زمینه مدیریت بلایای طبیعی بویژه زلزله انجام شده است.