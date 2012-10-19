مسئولان برخورد با گرانفروشان و محتکران را فراموش نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میر احمدرضا حاجتی در خطبه های نماز جمعه اهواز اظهار کرد: فشارهای اخیر دشمن علیه نظام و ملت ایران به این علت است که ما را به تسلیم بکشانند ولی آنها بدانند این فشارها تازگی ندارد و در طول تاریخ ملت و نظام ما هیچ وقت در برابر این تحریمها و فشارها تسلیم نشده اند.

وی افزود: استقبال بی نظیر مردم خراسان شمالی از رهبر معظم انقلاب نمونه ای از این تسلیم نشدن است و این امر نشان می دهد مردم با وجود این تحریمها راه را گم نمی کنند و همواره در برابر این توطئه ها یک پای ثابت، حمایت از نظام و رهبری هستند. ضمن اینکه این تحریمها تنها اراده ملت برای حمایت از نظام و اتحاد آنها را بیشتر می کند.



حاجتی تصریح کرد: دشمن تمام توان خود را صرف مبارزه با کشور از طریق فشار و جنگ روانی کرده است و در روزهای اخیر بر طبل بی ثباتی در اقتصاد ایران کوبیده اند به همین دلیل مسئولان هم باشد هوشیار باشند و به شدت با گرانفروشان و محتکران مقابله کنند زیرا خیانت این قبیل افراد از تحریمها هم بدتر است.



وی در ادامه پرواز پهباد حزب الله بر فراز سرزمینهای اشغالی فلسطین با وجود داشتن تجهیزات و پدافند پیشرفته را نشانه عجز و ناتوانی صهیونیستها و قدرت پوشالی آنان توصیف کرد و گفت: سرنگونی این پهپاد توسط نیروی هوایی اسرائیل در حالی صورت گرفت که آنان قدرت به زمین نشاندن آن را نداشتند و عملا ناتوانی خود را در برابر قدرت حزب الله نشان دادند.



امام جمعه موقت اهواز به قطع شدن پخش شبکه های برون مرزی صدا و سیما از طریق ماهواره با دستور مستقیم اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: اتحادیه اروپا که این روزها آزادی بیان را بهانه ای برای برخورد نکردن با توهین کنندگان به اسلام و پیامبر اکرم(ص) قرار داده اند چگونه است که در برابر روشنفکری شبکه های ایرانی مقوله آزادی بیان را به فراموش سپرده است؟

