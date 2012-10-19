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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

حاجتی:

مسئولان برخورد با گرانفروشان و محتکران را فراموش نکنند

مسئولان برخورد با گرانفروشان و محتکران را فراموش نکنند

اهواز - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت شهرستان اهواز گفت: مسئولان برخورد با گرانفروشان و محتکران کالا در کشور را فراموش نکنند زیرا عملکرد این افراد ضربه بدتر از تحریم به ما وارد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میر احمدرضا حاجتی در خطبه های نماز جمعه اهواز اظهار کرد: فشارهای اخیر دشمن علیه نظام و ملت ایران به این علت است که ما را به تسلیم بکشانند ولی آنها بدانند این فشارها تازگی ندارد و در طول تاریخ ملت و نظام ما هیچ وقت در برابر این تحریمها و فشارها تسلیم نشده اند.

وی افزود: استقبال بی نظیر مردم خراسان شمالی از رهبر معظم انقلاب نمونه ای از این تسلیم نشدن است و این امر نشان می دهد مردم با وجود این تحریمها راه را گم نمی کنند و همواره در برابر این توطئه ها یک پای ثابت، حمایت از نظام و رهبری هستند. ضمن اینکه این تحریمها تنها اراده ملت برای حمایت از نظام  و اتحاد آنها را بیشتر می کند.

حاجتی تصریح کرد: دشمن تمام توان خود را صرف مبارزه با کشور از طریق فشار و جنگ روانی کرده است و در روزهای اخیر بر طبل بی ثباتی در اقتصاد ایران کوبیده اند به همین دلیل مسئولان هم باشد هوشیار باشند و به شدت با گرانفروشان و محتکران مقابله کنند زیرا خیانت این قبیل افراد از تحریمها هم بدتر است.
 
وی در ادامه پرواز پهباد حزب الله بر فراز سرزمینهای اشغالی فلسطین با وجود داشتن تجهیزات و پدافند پیشرفته را نشانه عجز و ناتوانی صهیونیستها و قدرت پوشالی آنان توصیف کرد و گفت: سرنگونی این پهپاد توسط نیروی هوایی اسرائیل در حالی صورت گرفت که آنان قدرت به زمین نشاندن آن را نداشتند و عملا ناتوانی خود را در برابر قدرت حزب الله نشان دادند.
 
امام جمعه موقت اهواز به قطع شدن پخش شبکه های برون مرزی صدا و سیما از طریق ماهواره با دستور مستقیم اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: اتحادیه اروپا که این روزها آزادی بیان را بهانه ای برای برخورد نکردن با توهین کنندگان به اسلام و پیامبر اکرم(ص) قرار داده اند چگونه است که در برابر روشنفکری شبکه های ایرانی مقوله آزادی بیان را به فراموش سپرده است؟
 
کد مطلب 1723500

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