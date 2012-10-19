قهرمانان المپیک و پارالمپیک اردبیل تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری بعد از ظهر جمعه در جلسه فرهنگی شورای شهر اردبیل با اشاره به اهمیت تجلیل از این قهرمانان گفت: این ورزشکاران با اهتزاز پرچم جمهووری اسلامی ایران در لندن افتخار بزرگی برای استان و کشور کسب کردند.

وی با بیان اینکه تجلیل از افتخارآفرینان باید در برنامه کاری نهادهای مختلف قرار بگیرد، تصریح کرد: باید با تجلیل از این افتخار آفرینان ورزشکاران دیگر را برای قرار گرفتن در سکوهای قهرمانی تشویق کرد تا انگیزه لازم را برای ادامه راه داشته باشند.

شهردار اردبیل با اشاره به هدایای شورای شهر و شهرداری اردبیل از ورزشکاران افزود: در این مراسم جلیل باقری جدی با 10 سکه تمام بهار آزادی، مجید فرزین با هفت سکه بهار آزادی و سجاد انوشیروانی نیز با 10 سکه تمام بهار تجلیل می شوند.

بدری اضافه کرد: سعید محمدپور وزنه بردار حاضر در رقابتهای المپیک نیز با سه سکه بهار آزادی، مصطفی شهباز و حسن جعفری گلبالیست های روشندل حاضر در پارالمپیک نیز با سه سکه تقدیر خواهند شد.

وی با بیان اینکه تجلیل از این ورزشکاران در شورای شهر تصویب شده است، ادامه داد: مراسم تجلیل از این افتخارآفرینان در هفته های آینده در یکی از سالنهای اردبیل برگزار خواهد شد.

