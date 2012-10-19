جذب دو هزار نفر نیرو برای 130شهرداری کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار پیش از ظهر جمعه در حاشیه برگزاری آزمون استخدامی شهرداری های استان سمنان در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه قریب 60 هزار داوطلب امروز همزمان در آزمون استخدامی شهرداری های هشت استان کشور شرکت کردند، گفت: برای اولین بار به این شکل آزمون با هدف رعایت عدالت در استخدام و جذب نیرو در شهرداری ها برگزار می شود

مسئول کمیته استخدام شهرداری های کشور اضافه کرد: این نیروها در بخشهای مختلف و مورد نیاز از جمله شهرسازی و عمران، خدمات شهری، پسماند، فضای سبز، ایمنی شهرداری ها و آتش نشانی جذب می شوند.

کوشش تبار با اشاره به این مطلب که برای نیروهای آتش نشان علاوه بر آزمون مذکور، یک مرحله آزمون عملی نیز پیش بینی شده است، افزود:البته پذیرفته شدگان پس از گذراندن مراحل گزینش بدون مصاحبه جذب می شوند.

وی با بیان اینکه قریب 60 تا 70 روز پس از آزمون نتایج توسط سازمان سنجش اعلام می شود، عنوان کرد: در اعلام نتایج استانداری ها، سازمان شهرداری ها و حتی شخص وزیر کشور دخالتی ندارند و نتایج صرفا توسط سازمان سنجش اعلام و در ادامه مراحل گزینش و جذب نیرو انجام می شود.

مسئول کمیته استخدام شهرداری های کشور با اشاره به جذب نیروهای برنامه ریز از طریق این آزمون گفت: با جذب نیروهای جدید سطح نیروهای شهرداری ها ارتقاء یافته و در نتیجه نحوه ارائه خدمات به مردم شکل بهتر و مناسبتری خواهد گرفت.

آزمون استخدامی شهرداری های استان سمنان امروز با شرکت بیش از پنج هزار نفر داوطلب در دانشگاه سمنان برگزار شد و معاون امور عمرانی و جمعی از مسئولان استان سمنان از روند برگزاری این آزمون دیدن کردند.