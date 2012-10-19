برترین های مهر در شمال کشور تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با معرفی نفرات برتر دومین نشست منطقه ای نمایندگان خبرگزاری مهر در شمال کشور که با حضور خبرنگاران، سرپرستان و عکاسان استانهای منطقه شمال کشور خبرگزاری مهر به مدت دو روز در نوشهر و چالوس برگزار بود ،پایان یافت.

در مراسم اختتامیه این نشست پیام تیرانداز و هادی شریفی معاون خبر و سرپرست اداره کل اخبار استانهای خبرگزاری مهر، قمی و رضایی فرمانداران نوشهر و چالوس، رئیس دانشگاه آزاد چالوس و رئیس اداره تبلیغات اسلامی چالوس نیز حضور داشتند.

در نشست پایانی نمایندگان و خبرنگاران منطقه شمال خبرگزاری مهر در بخش گزارش از خانم های سکینه اسمی و ونوس بهنود به ترتیب سرپرست خبرگزاری مهر در استان آذربایجان غربی و خبرنگار خبرگزاری در استان اردیبل به عنوان نفرات برتر تجلیل شد.

همچنین در بخش عکس از ابوذر بذری عکاس خبرگزاری مهر در استان گیلان به دلیل عملکرد مثبت این گروه در استان طی سال 90 قدردانی شد.

به گزارش مهر، دومین نشست استانی نمایندگان خبرگزاری مهر در شمال کشور به میزبانی مازندران به مدت دو روز در شهرهای نوشهر و چالوس برگزار شد.