به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، علاءالدین بروجردی اقدام اتحادیه اروپا در قطع شبکه­ های ماهواره­ ای ایران را نمایشی از ضعف غرب خواند وافزود: این اقدام نشان داد که غرب به شدت از موضع حق ایران و تاثیرگذاری آن در جوامع غربی و اروپایی وحشت داشته بنابراین در میان صدها شبکه­ ای که از این سایت ماهواره ­ای برنامه پخش می­ کنند دست به قطع شبکه­ های ماهواره­ ای ایران ­زده است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این نوع برخورد غرب نشان داد تمام ادعاهای آنان در زمینه دفاع از دموکراسی و آزادی بیان پوشالی است.

وی از جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی و کمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی اقدام اتحادیه اروپا در قطع شبکه­ های ماهواره­ ای ایران روز یکشنبه هفته آینده خبر داد وگفت: با توجه به اینکه هنوز مدتی از قرارداد ما با این سایت ماهواره­ ای باقی مانده بود، بخش حقوقی سازمان صدا وسیما باید با ارسال شکایت به مراجع قانونی این موضوع را دنبال کند.