به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی ، علاءالدین بروجردی اقدام اتحادیه اروپا در قطع شبکه های ماهواره ای ایران را نمایشی از ضعف غرب خواند وافزود: این اقدام نشان داد که غرب به شدت از موضع حق ایران و تاثیرگذاری آن در جوامع غربی و اروپایی وحشت داشته بنابراین در میان صدها شبکه ای که از این سایت ماهواره ای برنامه پخش می کنند دست به قطع شبکه های ماهواره ای ایران زده است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: این نوع برخورد غرب نشان داد تمام ادعاهای آنان در زمینه دفاع از دموکراسی و آزادی بیان پوشالی است.
وی از جلسه مشترک کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی و کمیسیون فرهنگی مجلس برای بررسی اقدام اتحادیه اروپا در قطع شبکه های ماهواره ای ایران روز یکشنبه هفته آینده خبر داد وگفت: با توجه به اینکه هنوز مدتی از قرارداد ما با این سایت ماهواره ای باقی مانده بود، بخش حقوقی سازمان صدا وسیما باید با ارسال شکایت به مراجع قانونی این موضوع را دنبال کند.
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