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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

مسئولان با محتکران برخورد کنند/ ملت ایران در برابر استکبار تسلیم نمی‌شود

مسئولان با محتکران برخورد کنند/ ملت ایران در برابر استکبار تسلیم نمی‌شود

نیشابور- خبرگزاری مهر: امام جمعه نیشابور گفت: مسئولان این شهرستان باید بر بازار نظارت بیشتری داشته باشند تا گرانی‌ها بیشتر کنترل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمد کاظم رجایی در خطبه دوم نماز جمعه نیشابور، اظهار کرد: چرا باید یک عده از خدا بی‌خبر خون ملت را بمکند و هیچ کس کاری به کارشان نداشته باشند.

وی بیان کرد: مسئولان باید با محتکران و کسانی که وضع بازار را به هم می‌زنند و مردم را با مشکل مواجه می‌کنند با شدت برخورد کنند.

امام جمعه نیشابور ادامه داد: هر چند نیز کارهای خوبی انجام شده و نظارت تا حدودی وجود دارد.

وی با اشاره به ایام سالگرد شهادت حضرت امام باقر(ع) در هفته آینده، خواستار سیاه‌پوش کردن اماکن عمومی و ادارات شد تا همه بفهمند سالگرد شهادت است و همه مردم باید حضور پررنگ ‌تری در مراسم‌های عزاداری این امام غریب داشته باشند.

وی با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به خراسان شمالی، گفت: دشمن باید بداند که ملت و دولت ایران در برابر زورگویی‌های دنیای استکبار تسلیم نمی‌شود.

وی عنوان کرد: دشمن در حقیقت می‌خواهد ایران تسلیم محض و مردم ایران حقیر باشند و دولت سرخم کند و این پیام رهبری به اروپاییان بود که شما کوچکتر از آن هستید که ملت ایران را به زانو درآورید.

کد مطلب 1723508

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