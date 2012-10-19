به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام محمد کاظم رجایی در خطبه دوم نماز جمعه نیشابور، اظهار کرد: چرا باید یک عده از خدا بی‌خبر خون ملت را بمکند و هیچ کس کاری به کارشان نداشته باشند.

وی بیان کرد: مسئولان باید با محتکران و کسانی که وضع بازار را به هم می‌زنند و مردم را با مشکل مواجه می‌کنند با شدت برخورد کنند.

امام جمعه نیشابور ادامه داد: هر چند نیز کارهای خوبی انجام شده و نظارت تا حدودی وجود دارد.

وی با اشاره به ایام سالگرد شهادت حضرت امام باقر(ع) در هفته آینده، خواستار سیاه‌پوش کردن اماکن عمومی و ادارات شد تا همه بفهمند سالگرد شهادت است و همه مردم باید حضور پررنگ ‌تری در مراسم‌های عزاداری این امام غریب داشته باشند.

وی با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به خراسان شمالی، گفت: دشمن باید بداند که ملت و دولت ایران در برابر زورگویی‌های دنیای استکبار تسلیم نمی‌شود.

وی عنوان کرد: دشمن در حقیقت می‌خواهد ایران تسلیم محض و مردم ایران حقیر باشند و دولت سرخم کند و این پیام رهبری به اروپاییان بود که شما کوچکتر از آن هستید که ملت ایران را به زانو درآورید.