پيش نويس قرارداد رابطه جديد دولت با شركت ملي نفت ايران تهيه شده است

مدير امور اداري شركت ملي نفت ايران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي با بيان اين مطلب گفت : با توجه به اينكه رابطه دولت و شركت ملي نفت ايران در سال جاري شكلي جديد به خود گرفته است برهمين اساس مقرر شده است قراردادي مابين شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت منعقد شود كه پيش نويس آن تهيه شده است .



مهندس صدرالسادات گفت : اين رابطه جديد در عملكرد شركت ملي نفت ايران بسيار موثر است به گونه اي كه باعث مي شود اين شركت همچون يك بنگاه اقتصادي و تجاري عمل كند .



وي هدف گيري دقيق تر را از ديگر مزاياي اين رابطه جديد دانست ودرباره استفاده شركت ملي نفت در سال جديد از قراردادهاي ديگري غير از بيع متقابل گفت : در چند سال گذشته قراردادهاي بيع متقابل به طور مداوم در حال تكامل بوده است .



وي اضافه كرد : به اعتقاد من قراردادهاي بيع متقابل از بهترين قراردادهايي محسوب مي شود كه مي تواند براي ايران سود آوري داشته باشد .

