از اختلاف سه هزار تومانی تا درگیری خونین/ قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر: سرهنگ هوشنگ پوررضاقلی با اعلام این خبر گفت: حسب اعلام مرکز فوریتهای پلیس110مبنی بر نزاع ودرگیری در یک صافکاری در روز گذشته بلافاصله ماموران کلانتری 12 شهر کرمان به محل اعلام شده اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی اولیه مشخص شد فردی پس از ورود به کارگاه با دو برادر درگیر شده و با مجروح کردن آنان به وسیله چاقو از صحنه فرار کرده و مجروحان توسط اورژانس به بیمارستان اعزام شدند.



رییس پلیس آگاهی استان بیان کرد: متاسفانه یک نفر از مجروحان به دلیل وارد شدن ضربه چاقو به قفسه سینه اش ، در بیمارستان جان خود را از دست بدهد.



این مسئول اظهار داشت: در پی وقوع این قتل بلافاصله ماموران پلیس آگاهی بررسی موضوع و دستگیری قاتل را در دستور کار خود قرار دادند.



وی خاطر نشان کرد: پس از بازدید ماموران ویژه قتل از صحنه جرم و ثبت اظهارات شاهدان محل و نمونه برداری آثار صحنه جرم و بررسی جنازه دریافتند قاتل به وسیله یک دستگاه اتوبوس از شهر خارج شده که اقدامات لازم جهت دستگیری وی به یگان های انتظامی اعلام شد.



وی تصریح کرد: قاتل پس از خروج از شهر و تنگ دیدن عرصه فرار، خود را به کلانتری شهر راین معرفی کرد و جهت تحقیقات لازم به پلیس آگاهی منتقل شد.



سرهنگ پوررضاقلی گفت: در بازجویی ها و تحقیقات انجام شده از متهم " م. ا." 23 ساله مشخص شد وی با مجروح حادثه هم اتاق بوده و در همان کارگاه محل حادثه و به همراه برادر مقتول به عنوان شاگرد صافکار مشغول به کار بوده اند که در شب قبل از حادثه به خاطر تعیین تکلیف مخارج مشترک بر سر 3 هزار تومان با هم مشاجره نموده و همان شب پس از جمع کردن وسایلش از اتاق خارج و به منزل دیگری نقل مکان کرده که در این نقل مکان ،مقداری از وجه نقدش مفقود شده است.



وی افزود: در ادامه تحقیقات، مشخص شد قاتل صبح روز حادثه پس از خریداری یک تیغه چاقو جهت دریافت وجه گم شده به طرف کارگاه محل حادثه رفته و پس از مشاجره لفظی با هر دو برادر درگیرشده و با استفاده از چاقو هر دو نفر را مجروح کرده و از محل فرار می کند.



رییس پلیس آگاهی کرمان بیان کرد: قاتل پس از فرار به ترمینال مراجعه کرده و پس از شستن چاقو و از بین بردن آثار درگیری به شهر راین رفته و با دیدن ماموران انتظامی و تنگ دیدن عرصه فرار آلت قتاله را به پسر عمویش سپرده و سپس خود را به کلانتری شهر راین معرفی کرده است.



وی در پایان گفت: پس از کشف آلت قتاله و اعترافات قاتل و بازسازی صحنه قتل، متهم با قرار بازداشت موقت بادستور مقام قضایی تحویل زندان شد.