10 جانور عجیب و غریب در دنیا

به گزارش خبرنگار مهر در تازه ترین فهرست جانوران عجیب و غریب دنیا نام 10 تا از عجیب ترین آنها به چشم می خورد که در ادامه می آید.

مانتیس شکارچی



این جانور موجود بسیار عجیب است به گونه ای که یونانیان باستان اعتقاد داشتند دارای قدرت ماورایی است و به همین دلیل نامی با معنای مقدس برای آن انتخاب کرده اند.



نوع ماده این جانور در حین جفت گیری اغلب جفت نر خود را می بلعد.

عقرب سیاه بیوه



این زن افسونگر در شبکه تارهای تنیده اش به انتظار می نشیند تا طعمه به سمت او حرکت کند. این عقرب سیاه با اینکه دارای 8 عدد چشم است اما به ندرت از آنها استفاده می کند و دنیای اطراف را ازطریق امواجی که به پاهای پشمالودش می رسد رصد می کند.

جوجه تیغی بی دندان



جوجه تیغی بی دندان که گاهی با عنوان مورچه خوار خار دار نیز شناخته می شود از سایر پستانداران بسیار متفاوت است. دمای بدن این جانور بسیارپایین تر از سایر پستانداران است و امواج ناشی از حرکت طعمه های خود را از طرق پوزه بدون تیغ خود که شبیه یک لوله است دریافت می کند.

خرگوش دریایی



نام این جانور از زوائدی که مانند گوش خرگوش درجلوی سرش وجودد ارد گرفته شده است که درحقیقت نقش بینی را برای این جانور ایفا می کنند. خرگوش دریایی یکی از تنبل ترین و لذت جوترین جانوران دریایی و دو جنسی است .





کوسه ماهی کرکدار



این جانور به جای تعقیب شکار خود را به رنگ طبیعت اطرافش در می آورد و طعمه خود را صید کرده و به سرعت در کمتر از 6 صدم ثانیه می بلعد .

کرم پهن مزین



کرم های پهن اصولاً دو جنسی هستند و هر دو اندام جنسی نر و ماده را دارند اما هنگام جفت گیری باید مشخص شود هریک از کرمها چه نقشی دارند که همین موضوع گاهی منجر به نزاعی مرگ آور می شود.

ماهی پهن ماسه ای



این ماهی زمانی که متولد می شود دارای بدنی متقارن با یک چشم در هر طرف است اما پس از چند روز چشمها به سمت یکدیگر و به یک سمت حرکت کرده و ادغام می شوند و بدن جانور نیز به یک سمت خم می شود پهن ماهیان بالغ اغلب در طول زندگی خود در اعماق دریا به گونه ای مستقر می شوند که طرف چشم دارشان روبه بالا باشد .

مارمولک شاخدار



این جانور که گاهی وزغ و یا قور باغه شاخدار نیز نامیده می شود دو زیست نیست و در بیابان های غرب آمریکا به عنوان یک خزنده زندگی می کند که سیستم دفاعی بسیار عجیبی دارد و به هنگام احساس خطر از منافذ دور چشمش خون را به صورت فواره بیرون می دهد.

میمون پوزه دراز

پوزه دراز این جانور موضوعی برای جذب جنس مخالف است که هرچه این پوزه بلند تر باشد برای جنس مخالف جذابیت بیشتری دارد. این نوع میمون در جنگلهای مانگرو برونویی زندگی می کند. میمون های نر یا در گروههای که همه نر هستند و مجرد زندگی می کنند و یا یک میمون نر با تعدادی میمون ماده و بچه میمون در یک گروه قرار می گیرند. این جانور به هنگام احساس خطر با صداهایی که به وسیله پوزه بلند خود تولید می کند سایر اعضای گروه را از خطر مطلع می کند.

غاز شنل دار

این پرنده دریایی که در آبهای جنوب آمریکا زندگی می کند. پس از مشاهده و در نظر گرفتن یک ماهی به عنوان طعمه قادر است ازارتفاع 300 پایی به سمت آن حرکت کند. کیسه های هوایی پرظرفیت این پرنده و چربی هایی که ذخیره دارد مانند یک ضربه گیر عمل کرده و مانع از صدمه دیدنش در برخورد پر شتابش با آب دریا می شود.



