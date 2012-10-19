آنتونیو (تونی) اولیویرا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی تراکتورسازی با استقلال مانند سایر بازی‌های لیگ روی کاغذ سه امتیاز دارد اما می‌دانم که این دیدار برای رسانه‌ها، بازیکنان، مربیان و هواداران اهمیت زیادی دارد بنابراین با همه توان مقابل استقلال می‌جنگیم تا هواداران تراکتورسازی خوشحال ورزشگاه را ترک کنند.

وی در خصوص شرایط تیم استقلال اظهار داشت: تیم استقلال تا پایان هفته یازدهم چهار گل خورده و 9 گل زده است که این آمار نشان می‌دهد، استقلال تیم خوبی است. استقلال تا به امروز در تبریز نباخته و ما تمام سعی خود را می‌کنیم تا این رکورد آبی پوشان را بشکنیم. البته ما در همه بازی‌های خانگی خود به دنبال کسب سه امتیاز بازی هستیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی در خصوص غیبت امیرقلعه نویی، "رودریگو توسی"، "فابیو جانوآریو" و جواد نکونام در بازی با تیمش تاکید کرد: این موضوع اهمیت چندانی ندارد، چون استقلالی‌ها نیز مانند تیم ما با 11 بازیکن وارد زمین بازی می‌شوند! ضمن اینکه استقلال از نظر فنی نیمکت و بازیکنان جانشین خوبی دارد.

وی در همین خصوص تاکید کرد: چه قلعه نویی باشد یا نباشد، چه نکونام، توسی و جانوآریو باشند یا نباشند ما بازی سختی را مقابل تیم استقلال پیش رو داریم اما بازهم تاکید می‌کنم هدف اصلی ما شکست استقلال و کسب سه امتیاز این بازی خانگی است.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و استقلال از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 15 روز شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.