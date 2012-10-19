انتقال پیام ولایت مهمترین کارکرد هیئتهای مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا رحمانی، بعدازظهر جمعه در جمع دست اندرکاران هیاتهای مذهبی گناباد با بیان اینکه هیچ رسانه ای به اندازه منبر تأثیرگذاری ندارد و هیئات باید از این ابزاربه نحو مناسب و بجا استفاده کنند، افزود: عزاداری برای ائمه جز بهترین اعمال شمرده شده است.

وی با اشاره به بخشی از آسیب های هیئتهای مذهبی گفت: اخلاص در عمل و کارهای هیئت، پرهیز از تشریفات و تجملات و توجهویژه به محتوی ارائه شده در هیئت ها باید مورد توجه ویژه دست اندرکاران هیئت هاباشد.

رحمانی تصریح کرد: هیئت فعال دارای ویژهگیهای مختلفی است که در صورت استفاده بهینه از کارکردهای آن در جامعه امروزی بسیاریاز مشکلات فرهنگی و اجتماعی کم رنگ خواهد شد.

وی گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای هیئت های مذهبی تلاش برای احیاء امر و رهنمودهای اهل بیت (ع)است.

رحمانی گفت: هیچ رسانه ای به اندازه منبر تأثیرگذاری ندارد و هیئات بایداز این ابزاربه نحو مناسب و بجا استفاده کنند.

رحمانیبا اشاره به اینکه هیئات نمونه و فعال باید در همه مناسبتهای سال برنامه داشتهباشند، بیان داشت: نباید فقط دردهه اول محرم، صفرو فاطمیه برنامه داشت بلکه با راه اندازی برنامه های آموزشی قرآن و مسایل اعتقادی و دینی تشکیل جلسات هفتگی هیئت هاضرورت دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گناباد از مسئولان هیئتهای مذهبی خواست برای گرامیداشت جشن های دهه ولایت و عید غدیر برنامه ریزی منسجمی داشته باشند.