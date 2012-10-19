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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۳

حجت الاسلام صباحی:

مسئولان گرانیها را کنترل کنند/ اقتصادهوشمندانه در دستور کار باشد

مسئولان گرانیها را کنترل کنند/ اقتصادهوشمندانه در دستور کار باشد

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت کرمان با اشاره به تورم و گرانیهای موجود گفت: مسئولان باید با تدبیر و اقدامات هوشمندانه جلوی گرانی ها را بگیرند و در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صباحی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان اظهارداشت: مردم ایران امروز هوشیارتر از هر زمان دیگر هستند و اجازه نمی دهند دشمن کوچکترین مشکلی ایجاد کنند.

وی ادامه داد: مسئولان نیز باید در کنار مردم با بصیرت و هوشیاری بالا جلوی توطئه های دشمن را بگیرند، امروز دشمن با تحریم سعی دارد مردم را تحت فشار قرار دهند اما مسئولان باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهند و نگذارند که دشمن به هدف خود برسد.

وی اقتصاد مقاومتی و ولایتمداری را راهکار گذر کشور از این مشکلات دانست و گفت: سخنرانی های حکیمانه رهبر انقلاب در خراسان شمالی باید در دستور کار همه مسئولان قرار گیرد و بیانات ایشان باید مورد بررسی و هدفگذاری مسئولان باشد و با انجام کارهای علمی اجازه مشکلت اقتصادی را ندهند.

وی گفت: کشور توان پیشرفت اقتصادی را دارد و تنها نیاز به برنامه ریزی علمی دارد.

وی به پیشرفتهای نظامی ایران اشاره کرد  گفت: طبق آموزه های دینی مسلمان باید همیشه برای دفاع از خود آماده و مجهز  باشد زیرا دشمن همیشه در صدد ضربه زدن از راههای مختلف است که طی 30سال گذشته به وضوح ملت ایران دشمنی ها را احساس کرده اند و هم اکنون نیز در جبهه اقتصادی دشمن با ملت ایران وارد جنگ شده است.
 

کد مطلب 1723527

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