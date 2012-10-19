دهمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم ظهر جمعه در چهار حوزه زنجان، ابهر، خدابنده و گرماب با حضور شرکت

کنندگان برگزار شد.

یک هزار و 366 نفر در سطح استان در رشته های حفظ، ترجمه و مفاهیم، تدبر در قرآن ‌کریم و صرف و نحو مقدماتی در 12 سطح و حفظ جز 30 ثبت نام کرده بودند.

در این آزمون که با حضور ناظران و عوامل اجرایی برگزار شد، پنج مؤسسه از ابهر، هفت مؤسسه از زنجان و چهار مؤسسه از خدابنده حضور داشتند.

دهمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از سوی مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان برگزار شد.

نتایج این آزمون حداکثر تا اواخر آذر‌ماه 91 از طریق پایگاه اینترنتی اداره آموزش مرکز به نشانی www.quranedu.ir اعلام خواهد