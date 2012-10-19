  1. استانها
  2. زنجان
۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

دهمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در زنجان برگزار شد

دهمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: همزمان با سراسر کشور دهمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در چهار شهرستان استان زنجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم ظهر جمعه در چهار حوزه زنجان، ابهر، خدابنده و گرماب با حضور شرکت
کنندگان برگزار شد.

یک هزار و 366 نفر در سطح استان در رشته های حفظ، ترجمه و مفاهیم، تدبر در قرآن ‌کریم و صرف و نحو مقدماتی در 12 سطح و حفظ جز 30 ثبت نام کرده بودند.

 در این آزمون که با حضور ناظران و عوامل اجرایی برگزار شد، پنج مؤسسه از ابهر، هفت مؤسسه از زنجان و چهار مؤسسه از خدابنده حضور داشتند.

دهمین دوره آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از سوی مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی کشور و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان برگزار شد.

 نتایج این آزمون حداکثر تا اواخر آذر‌ماه 91 از طریق پایگاه اینترنتی اداره آموزش مرکز به نشانی www.quranedu.ir اعلام خواهد

کد مطلب 1723532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها