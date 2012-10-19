نخستین پیست کارتینگ قم و نمازخانه ورزشگاه یادگار امام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین پیست کارتینگ موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم با حضور مسئولان استان قم و جمع زیادی از علاقمندان به ورزش در دهکده ورزشی پرشین واقع در بوستان غدیر قم، رسما بهره برداری شد.
این در حالی است که دقایقی قبل و در آستانه دیدار حساس تیم های فوتبال صبای قم و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در هفته دوازدهم از نیم فصل نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، یکی از زیباترین نمازخانه های اماکن ورزشی کشور در راستای ترویج فرهنگ نماز ویژه تماشاگران در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم افتتاح شد.
عباس جهانبینی در حاشیه این دو مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هفته تربیت بدنی و ورزش در روز بیست و ششم مهر ماه تا دوم آبان ماه هر سال فرصت توجه بیشتر دولتمردان به ورزش به عنوان یکی از مهمترین مقولههای اجتماعی و توسعه ورزش برای سرافرازی ایران اسلامی در میادین و عرصههای مختلف محسوب میشود که هر ساله زمینهای برای توسعه ورزش کشور در بخشهای مختلف است.
افتتاح نمازخانه ورزشگاه یادگار امام قم در حاشیه دیدار صبا و سپاهان
وی ادامه داد: گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش در سالهای متمادی باید ادامه داشته باشد تا تمام خدمتگزاران به کشور با مورد توجه قرار دادن اهمیت ورزش، در راستای توسعه و پیشرفت ورزش کشور در عرصههای گوناگون تلاش کنند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در ادامه با اشاره به بهرهبرداری از دو طرح ورزشی در هفته دولت افزود: مراسم بهرهبرداری همزمان طرحهای ورزشی استان قم امروز جمعه بیست و هشتم مهر ماه با حضور مسئولان استانداری و شهرداری قم صورت گرفت.
وی ادامه داد: نخستین نمازخانه ورزشگاههای کشور در ورزشگاه یادگار امام قم مورد بهرهبرداری قرار گرفت که این طرح به منظور اشارعه فرهنگ نماز در کنار ورزش قهرمانی و با صرف اعتبارات استانی در حاشیه استادیوم 15 هزار نفری یادگار امام قم احداث شده است و انشاءالله از دیدار صبا و سپاهان آماده پذیرایی از تماشاگران و علاقمندان به فوتبال است.
بهرهبرداری از نخستین پیست کارتینگ در بوستان غدیر قم
وی با اشاره به اهمیت بهرهبرداری از طرحهای ورزشی استان قم در هفته تربیت بدنی و ورزش امسال، تصریح کرد: در طرحهای ورزشی که در هفته تربیت بدنی و ورزش به بهرهبرداری میرسند، توجه خاصی به بهرهمندی مردم از تفریحات سالم ورزشی نیز شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم عنوان داشت: از بین دو طرح ورزشی مورد افتتاح در هفته تربیت بدنی و ورزش امسال، یک طرح دیگر نیز احداث و راه اندازی نخستین پیست رشته ورزشی کارتینگ است که این مهم در راستای ایجاد فضای مناسب تفریحی ورزشی برای شهروندان قم تحقق یافته است.
وی یاد آور شد: این نخستین پیست کارتینگ در استان قم است، رشتهای که زیر مجموعه هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی قرار دارد و در بوستان تفریحی ورزشی غدیر قم واقع شده و در جریان رقابت های کشوری کارتینگ نیز به خوبی مورد استقبال واقع شد.
در سومین روز هفته تربیت بدنی/
نخستین پیست کارتینگ قم و نمازخانه ورزشگاه یادگار امام افتتاح شد
قم - خبرگزاری مهر: بهرهبرداری همزمان دو طرح ورزشی در سومین روز از هفته تربیت بدنی و ورزش در قم صورت گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، نخستین پیست کارتینگ موتورسواری و اتومبیلرانی استان قم با حضور مسئولان استان قم و جمع زیادی از علاقمندان به ورزش در دهکده ورزشی پرشین واقع در بوستان غدیر قم، رسما بهره برداری شد.
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