انفجار بیروت یک کشته و چند مجروح به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه اسکای نیوز عربی لحظاتی پیش از بیروت گزارش داد انفجار اخیر در نزدیکی یک مجتمع تجاری در منطقه الاشرفیه بیروت رخ داده است.



خبرنگار این شبکه اعلام کرد بر اثر وقوع این انفجار که ناشی از یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده بوده است، دست کم یک نفر کشته و چندین نفر هم زخمی شدند.