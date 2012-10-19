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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۲

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انفجار بیروت یک کشته و چند مجروح به جا گذاشت

انفجار بیروت یک کشته و چند مجروح به جا گذاشت

رسانه های عربی لحظاتی پیش از کشته شدن دست کم یک نفر براثر انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در شرق بیروت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه اسکای نیوز عربی لحظاتی پیش از بیروت گزارش داد انفجار اخیر در نزدیکی یک مجتمع تجاری در منطقه الاشرفیه بیروت رخ داده است.

خبرنگار این شبکه اعلام کرد بر اثر وقوع این انفجار که ناشی از یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده بوده است، دست کم یک نفر کشته و چندین نفر هم زخمی شدند.

کد مطلب 1723535

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