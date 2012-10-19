بازسازی ارگ بم با جدیت ادامه دارد/ ارگ دو هزار ساله نماد گردشگری کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شمس الدینی در حاشیه بازدید از ارگ تاریخی بم گفت: مجموعه گرانقدری چون ارگ بم با بیش از دو هزار سال سابقه تاریخی، خانه های قدیمی، کاروانسراها، بازارها، مساجد و قلعه های متعدد،این شهرستان را بصورت یکی از قطب های گردشگری ایران بلکه جهان قرار داده است.

وی اظهار داشت: مساجد و بقاع متبرکه بم از دیگر پتانسیل هایی است که خیل عظیمی از گردشگران داخل و خارج استان را به سوی خود سوق می دهد که بقعه امام زاده اسیری، بقعه عبدالمومن کمشکی مشهور به عباسعلی ،بقعه امام زاده زید،زیارتگاه سید شمس الدین بم و...از آن جمله می باشند.

شمس الدینی افزود: باتوجه به اهمیت ارگ بم به عنوان بزرگترین مجموعه خشتی جهان و زلزله سال 82، کار بازسازی و احیاء این اثر گرانقدر از سالهای اخیر شروع شده و همچنان ادامه دارد.

وی به اقدامات حفاظتی، مرمتی ،پژوهش و مستند سازی در پایگاه میراث جهانی بم از محل اعتبارات استانی اشاره کرد وبیان داشت: اقدامات مذکور از ابتدای سال جاری آغاز شده است که حفاظت و مرمت کارخانه حناسایی، مجموعه وکیل، مجموعه عامری بم و ارگ تاریخی این شهرستان و بناهای شاخص منظر فرهنگی از مهمترین آنها می باشد.

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان به آوار برداری عامه نشین و حاکم نشین ارگ در این مدت اشاره کرد و گفت: حفاظت و مرمت کوشک رحیم آباد، چهار طاقی و قلعه دختر، انجام بررسیهای باستانشناسی در چهار محوطه باستانی منظر فرهنگی بم و ادامه عکسبرداری هوایی منظر فرهنگی بم و تبدیل تصاویر هوایی به نقشه های مورد نیاز از دیگر فعالیت هایی است که در حال انجام می باشد.

وی ادامه داد: مطالعه و تهیه طرح حفاظت و مرمت 15 اثر معماری در محدوده منظر فرهنگی بم و ساماندهی مبلمان محوطه میراث جهانی ارگ بم نیز از جمله این فعالیت هاست.