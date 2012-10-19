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۲۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

راهپیمایی پرشکوه مردم یزد علیه آمریکا و اسرائیل/ طنین فریاد محمد رسول الله

راهپیمایی پرشکوه مردم یزد علیه آمریکا و اسرائیل/ طنین فریاد محمد رسول الله

یزد - خبرگزاری مهر: مردم سراسر استان یزد همزمان با مردم سایر نقاط کشور امروز پس از نماز جمعه راهپیمایی پرشکوهی علیه آمریکا و اسرائیل و در اعتراض به هتک حرمت آنها به ساحت مقدس حضرت محمد(ص)، آخرین فرستاده الهی، برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مرکز استان یزد امروز پس از پایان نماز عبادی و سیاسی جمع با طی کردن مسیر مسجد ملا اسماعیل تا میدان امیرچخماق، با سر دادن شعارهایی، اقدام آمریکا و اسرائیل را در تولید فیلم توهین آمیز علیه پیامبر اسلام (ص) محکوم کردند.

مردم با سر دادن شعارهای "لا اله الا الله، محمد رسول الله" به ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص) ارج نهادند.

مردم یزد همچنین با سر دادن شعارهای "یا ایها المسلمون اتحدو اتحدوا" مسلمانان جهان را به وحدت و یکپارچگی علیه این اقدام ددمنشانه فرا خواندند.

مردم دارالعباده یزد همچنین با شعارهای "مرگ بر اسرائیل"، "مرگ بر آمریکا" و ... نفرت و انزجار خود را از ام الفساد جهان اعلام کردند.

در پایان مراسم و در میان حماسه های یزد، قطع نامه ای قرائت شد که مردم با سر دادن شعار "الله اکبر" بندهای این قطع نامه را تصویب کردند.

در این راهپیمایی باشکوه اقشار مختلف مردم، دانشجویان، طلاب و روحانیون، دانش آموزان و فرهنگیان، کسبه و بازاریان، بسیج اقشار مختلف، مسئولان و ... حضور داشتند.

نظیر این مراسم در شهرستانهای ابرکوه، اردکان، بافق، بهاباد، خاتم، میبد، مهریز، یزد، طبس، تفت و صدوق، شهرهایی نظیر نیر، زارچ و روستاهای استان یزد برگزار شد.

عکس: مسعود ساکی

کد مطلب 1723539

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