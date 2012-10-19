استفاده درست از دریا قاچاق را کاهش می دهد/مشکلات صیادان رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در خطبه های نماز جمعه این هفته بندرعباس به فواید دریا برای مردم اشاره کرد و اظهار داشت: ما باید دریا و فایده های آن را به درستی بشناسیم و با برنامه ریزی از منافع دریا استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه دریا تنها برای حرکت و رسیدن به مقصد نیست، عنوان کرد: یکی از مزیتهای مهم دریا، تاثیرات مختلف آن در سلامت مردم است و مسئولان باید با یک برنامه ریزی صحیح از نعمت زیبا و آرامش بخش دریا در راستای ایجاد سلامت برای مردم استفاده کنند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره منافع اقتصادی دریا، تصریح کرد: دریا دارای فایده های اقتصادی فراوانی است و مسئولان می توانند با طراحی برنامه های مختلف سفره مردم را به دریا متصل کنند تا مردم از دریا سود ببرند و همچنین از این طریق می توان مشکل اشتغال را رفع کرد.

نعیم آبادی استفاده از دریا را حق تمامی همسایگان آن دانست و افزود: صید غیرمجاز کار درستی نیست و ما با این کار مخالفیم اما مسئولان نباید به هر دلیلی صیادان را تحت فشار قرار دهند و باید دست صیادان را برای استفاده از دریا بیشتر باز بگذارند.

وی با انتقاد از صید بسیاری از آبزیان خلیج فارس توسط کشتی های کره ای و چینی، بیان کرد: استفاده از منافع خلیج فارس همچون آبزیان حق ساکنان کنار این خلیج است و این درحالی است که کشتی های کره ای و چینی در این خصوص بسیار بیشتر از صیادان کشور ما، آبزیان را صید می کنند.

خطیب نماز جمعه بندرعباس تاکید کرد: اگر می خواهیم پدیده شوم قاچاق سوخت کاهش یابد، باید به مردم اجازه دهیم از منافع مختلف دریا به طور صحیح استفاده کنند که یکی از این موارد صیادی است.

نعیم آبادی صید مروارید را نیز یکی دیگر از منافع دریا دانست و گفت: مسئولان باید در زمینه صید سودآور مروارید و نیز توسعه ورزشهای آبی و ساحلی نیز برنامه ریزی های بهتری انجام دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان ضمن گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان، بیان داشت: مربیان و معلمان باید برای رفع بسیاری از مشکلات فرهنگ رجوع به کارشناس را در مدارس ایجاد کنند و در این صورت مشکلات کاهش خواهد یافت.