38 موسسه قرآنی در استان زنجان فعالیت می کنند

یه گزارش خبرنگار مهر، علی سهندی ظهر جمعه در حاشیه برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در جمع خبرنگاران، افزود: در راستای ترویج فرهنگ قرآن در جامعه کلیه انجمن ها و موسسات قرآنی از حمایت ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برخوردار هستند.

وی با اشاره به برگزاری دهمین دوره ازمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم در زنجان افزود: هدف از برگزاری این آزمون صیانت و حفاظت از کتاب الهی و پیروی از سیره پیامبر اعظم (ص) است.



سهندی با بیان اینکه آشنایی با قرآن عامل بسیار موثری در راستای مقابله با فرهنگ های مبتذل و مستهجن است، ابراز کرد: هر قدر نسل جوان جامعه با مفاهیم قرآنی آشنایی پیدا کنند به همان اندازه سلامت جامعه اسلامی تضمین خواهد شد.

وی یادآور شد: قبل از دولت نهم و دهم به صورت فعلی در حوزه قرآن فعالیتی صورت نمی گرفت در حالیکه در این سالهای اخیر دولت اعتبارات ویژه ای را به این حوزه اختصاص داده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان به جذب نیروی قرآنی در سال گذشته در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان اشاره کرد و گفت: این نیروها به صوت تخصصی در حوزه قرآن فعالیت می کنند.



سهندی تعداد حافظان قرآن را قبل از دولت نهم و دهم در استان زنجان یک نفر عنوان کرد و ادامه داد: این در حالی است که امروز استان زنجان 45 حافظ ممتاز و برتر دارد.

سهندی از صدور مجوز برای موسسات قرآنی در استان زنجان خبر داد و گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در جهت تامین فضا برای این موسسات اعتبارات مناسبی را اختصاص داده است.

وی به برنامه تجلیل از معلمان قرآن در سطح استان در روز معلم سال جاری اشاره کرد و افزود: این اقدام برای اولین باردر کشور در استان زنجان صورت گرفت و در این مراسم 115 نفر از معلمان قرآن در سطح استان مورد تجلیل

قرار گرفتند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان حمایت از فعالان قرآنی را مهم ترین اولویت این اداره عنوان کرد و گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در حد وسع خود ا برنامه ها و همچنین فعالان عرصه قران حمایت

خواهد کرد.