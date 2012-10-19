به گزارش خبرنگار مهر، اکبر میثاقیان در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی در مورد تیم ذوب‌آهن اظهار داشت: باید بگویم من تیم ذوب‌آهن را دوست دارم زیرا تیم ابومسلم را دوست دارم و ذوب‌آهن در دورانی که مسلم در حال انحلال بود، به این باشگاه کمک کرد و مانع انحلال این باشگاه شد و به همین دلیل من به ذوب‌آهن مدیونم.

وی ادامه داد: باید بگویم بازی با ذوب‌آهن همیشه سخت است مخصوصا اینکه ذوب‌آهن طی هفته‌های گذشته تغییر و تحولات بسیاری داشته و به نظر من کاظمی مربی کاربلدی است و در این تیم خوب کار می‌کند.

سرمربی تیم آلومینیوم هرمزگان تصریح کرد: قدمت تیم ما در لیگ برتر تنها سه ماه و 10 روز است و این در حالیست که ذوب‌آهن سال‌ها قدمت دارد و از زمانیکه مسابقات شروع شده، در لیگ حضور داشته است.

وی در مورد بازیکنان تیمش ادامه داد: ما بازیکنان جوان و باگذشتی داریم و در بازی فردا مقابل ذوب‌آهن از 6 بازیکن جوان استفاده خواهم کرد که برای نخستین بار در لیگ به میدان خواهند رفت. تیم ما می‌توانست نتایج خوبی کسب کند اما شرایط آب و هوایی و مشکلات داوری باعث شد که تیم ما نتیجه نگیرد.

میثاقیان در مورد اینکه آیا تیمش در لیگ برتر می‌ماند یا خیر، افزود: امیدوارم ذوب‌آهن به خاطر قدمتش و آلومینیوم به خاطر شور و شوق مردم استان هرمزگان در لیگ برتر بهماند و باید بگویم من حاضرم جانم را بدهم اما آلومینیوم در لیگ بماند. البته متاسفانه ما همچون باشگاه‌های دیگر با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنیم.

وی در مورد بازی تیم ملی مقابل کره جنوبی و پیروزی در این بازی اضافه کرد: تیم ملی همیشه در شرایط سخت بهتر عمل کرده اما به نظر من این نتایج باید در همه بازی‌ها صورت پذیرد اما با این وجود باید بگویم مطمئنم تیم ملی به جام جهانی صعود می‌کند و مقابل ازبکستان صعود خود را حتمی می‌کند.