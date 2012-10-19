335 هزار تن محصول باغی در اردبیل تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر پرتوی بعد از ظهر جمعه در جلسه بررسی مشکلات تولیدکنندگان بخش باغی و زراعی در اردبیل عنوان کرد: تولیدات باغی استان اردبیل امسال از 240 هزار تن به 355 هزار تن افزایش یافته است.
وی افزود: در تقویت این بخش اواخر سال گذشته مبلغ 185 میلیارد تومان منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی در استان اردبیل مصوب و ابلاغ شد.
به گفته قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بخشی از این تسهیلات به احداث سیلو و نگهداری محصولات زراعی و باغی اختصاص یافت.
پرتوی بیان کرد: از اول پیروزی انقلاب تاکنون و در نیم قرن اخیر این حمایت از سوی دولت بیسابقه بوده چرا که دولت با پرداخت تسهیلات مطلوب و با بهره کم حداقل چهار تا هفت درصد میکوشد تا از این بخش حمایت لازم را انجام دهد.
محصولات کشاورزی به اندازه نیاز ذخیره شد
وی با اشاره به اینکه هیچ مشکلی در ذخیرهسازی و تامین نیاز بازار از بابت تولید محصولات کشاورزی وجود ندارد، تصریح کرد: تامین امنیت غذایی وظیفهای سنگین و رسالتی عظیم است که ما نسبت به تامین و برآورده کردن آن اقدامات لازم را انجام میدهیم.
این مسئول به سرمایهگذاریهای صورت گرفته در صنایع تبدیلی، احداث انبار و سردخانه اشاره کرد و افزود: احداث سردخانههای زیر صفر و بالای صفر درجه از طرف بخش خصوصی با تامین آورده شخصی و تسهیلات پرداختی در دستور کار قرار گرفته به طوری که فرآوری محصولات باغی و دامی نیز از اولویتهای جدی است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی از اختصاص 100 میلیارد ریال تسهیلات کم بهره در طول سال برای تولیدکنندگان و فعالان این بخش خبر داد و تاکید کرد: در کنار آن پرداخت تسهیلات توسعه بخش کشاورزی میتواند به تقویت این امر کمک کند.
پرتوی با اشاره به به نحوه قیمتگذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی عنوان کرد: با محاسبه هزینه و زحمات طاقتفرسا در تولید محصولات قیمت تضمینی مشخص میشود ولی این قیمت حداقل قیمت را شامل میشود در حالیکه کشاورزان بالاتر از قیمت تضمینی می توانند محصولات خود را به فروش برسانند.
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