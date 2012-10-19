کرمان کانون نمایش مذهبی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سالاری در حاشیه مراسم افتتاحیه هفتمین سوگواره تعزیه شهر محی آباد کرمان با بیان اینکه هنر دینی تعزیه، در بسیاری موارد، این هنر را از سایر هنر ها متمایز ساخته است، افزود: توأم بودن سه رکن کلام، موسیقی و حرکت‌، حزن‌انگیزی و تراژیک بودن از مهم ترین وجه تمایز هاست.

وی با اشاره به اینکه تعزیه به جهت دارابودن بُعد مذهبی و قدسی و ارتباط تنگاتنگ با شعائر مذهبی، از ارزش بسیار بالایی نسبت به سایر هنرها برخوردار است، بیان کرد: این وی‍ژگی تعزیه به دلیل ایمان و اخلاص متولیان، تعزیه‌خوانان و تماشاگرانش است که صرفا به انگیزه‌های معنوی و عبادی در مراسم تعزیه شرکت می کنند.

سالاری تعزیه را یکی از پر مخاطب ترین هنرها عنوان کرد و گفت: هنر کاملا اسلامی تعزیه ابراز محبت به خاندان رسالت را به خوبی به نمایش می گذارد که در نهایت با جلب رضای خداوند و نیل به پاداش اخروی‌ همراه است.

رئیس حوزه هنری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برگزاری سوگواره های تعزیه در استان به صور گوناگون و متعدد، یک حرکت فرهنگی در جهت استمرار باورهای آئینی و آداب و رسوم مذهبی و اعتلای هر چه بیشتر آئین تعزیه است، عنوان کرد: اکنون استان کرمان به همت گروه‌های تعزیه فعال یکی از پیش قراولان تعمیم و گسترش هنر نمایشی مذهبی تعزیه در کشور است.

وی با اشاره به اجرای تعزیه خوانان کرمانی در کشور عراق و شهر های مقدس نجف و کربلا گفت: اجرای تعزیه در این شهر ها بسیار مورد استقبال زائرین و مجاورین حرمین شریفین در عراق واقع شده و به لطف خداوند با انعکاس خوبی در سطح بین المللی همراه گشته است.

مراسم افتتاحیه هفتمین سوگواره تعزیه شهر محی آباد که با حضور جمع با شکوهی از ارادتمندان به اهل بیت (ع) و علاقمندان به هنر دینی تعزیه برگزار شد؛ با اجرای تعزیه شهادت حضرت علی اکبر (ع) کار هیئت تعزیه خوانی حضرت ابوالفضل (ع) روستای ده زیار همراه بود.

