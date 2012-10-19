واکاوی پشت پرده انفجار "الاشرفیه"؛ چه طرفهایی از ناامنی سود می برند؟

بیروت روز جمعه بار دیگر خبرساز شد؛ یک خودروی بمبگذاری شده در منطقه الاشرفیه که اکثریت جمعیت آن را مسیحیان تشکیل می دهند، منفجر شد که به گفته مسئولان لبنانی، تا کنون دست کم هشت نفر کشته و دهها نفر دیگر بر اثر این انفجار زخمی شده اند.



دادستان استیناف لبنان در گفتگو با المنار اعلام کرده انفجار ناشی از بمبی بوده است که یا زیر خودرو یا داخل آن جاسازی شده بود و سبب ایجاد حفره ای در داخل زمین شده است.



یک منبع امنیتی هم در گفتگو با المنار اعلام کرده است در پی انفجار حفره ای به عمق یک و نیم متر ایجاد شده است و شدت انفجار به حدی بوده است که قسمتهایی از خودروها را تا فاصله 30 متری پرت کرده است.



نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در پی این انفجار تاکید کرده است دولت با تمام دستگاههای امنیتی و قضایی برای کشف ابهامات این انفجار و پیگرد عاملان آن و مجازاتشان تلاش می کند.



این انفجار در حالی رخ داد که المنار پیشتر از تصمیم گروههای مخالف نظام سوریه برای منفجر کردن سفارت روسیه در بیروت پرده برداشته بود.



بلافاصله پس از این انفجار با واکنش شتابزده و غیر منطقی گروههای مخالف مقاومت یعنی جریان 14 مارس به این انفجارها روبرو شدیم که در حالی که هنوز تحقیقاتی انجام نشده و مدرکی هم در این زمینه وجود ندارد، نظام سوریه را به دست داشتن در این انفجار متهم کردند، حتی برخی از اعضای 14 مارس، انگشت اتهام را به سوی ایران و حزب الله هم نشانه گرفتند.



این در حالی است که وزیر اطلاع رسانی سوریه بلافاصله این انفجار تروریستی را محکوم کردو گفت : ما این اقدام تروریستی بزدلانه را که در میدان ساسین الاشرفیه بیروت رخ داد، محکوم می کنیم.

پشت پرده انفجار بیروت

اما به راستی چه طرفهایی در این انفجار تروریستی دست داشته اند و چه نفعی از آن می برند؟ آیا ادعای جریان 14 مارس مبنی بر دخالت سوریه در این انفجار با وجود آمادگی کامل دمشق برای آتش بس را می توان تایید کرد؟ چه ارتباطی میان افشای تلاش گروههای مخالف نظام سوریه در لبنان برای منفجر کردن سفارت روسیه در بیروت با این انفجار تروریستی وجود دارد؟

حسن هانی زاده کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با مهر درباره دلایل وقوع انفجار بیروت و طرفهای پشت پرده آن می گوید : انفجار منطقه اشرفیه بیروت که همزمان با ورود اخضر الابراهیمی فرستاده دبیر کل سازمان ملل به سوریه صورت گرفت، در راستای تحت الشعاع قرار دادن ماموریت الابراهیمی قابل تجزیه و تحلیل است.



اگر چه ورود فرستاده دبیرکل سازمان ملل متحد به دمشق این امید را به وجود آورده که یک آتش بس حقیقی هر چند کوتاه مدت در سوریه برقرار شود، اما این انفجار صرفا برای به شکست کشاندن طرح آتش بس الابراهیمی صورت می گیرد.



متاسفانه اندکی پس از وقوع انفجار مجموعه 14 مارس به رهبری سعد الحریری نخست وزیر سابق لبنان در یک داوری عجولانه، طرفداران نظام بشار اسد در لبنان را به انجام این عملیات تروریستی متهم کردند.



این در حالی است که همه دلایل نشان می دهد مخالفان دولت بشار اسد دراین انفجار دست داشته اند، زیرا گروه های تروریستی مخالف دولت بشار مایل نیستند تا آتش بس میان آنان و دولت سوریه برقرار شود.



به گفته هانی زاده، گروه های تروریستی که از سوی عربستان، ترکیه ، قطر و گروه 14 مارس کمک مالی و تسلیحاتی دریافت می کنند اعتقاد دارند که برقراری آتش بس در طول ایام عید قربان در سراسر سوریه ممکن است نیروهای آنان را دچار فرسایش روحی وروانی کند.



اخضر الابراهیمی که روز جمعه وارد دمشق شده قبلا طرح آتش بس خود را در اختیار دولت سوریه قرار داده و دولت بشار اسد ضمن استقبال از آتش بس موقت آمادگی خود را برای اجرای آن اعلام کرد.



اما ارتش موسوم به آزادیبخش سوریه و گروه های تروریستی سلفی و وهابی پاسخ صریحی به در خواست آتش بس فرستاده دبیر کل سازمان ملل پاسخ صریحی نداده اند زیرا اساسا آتش بس را به سود دولت سوریه تصور می کنند.



این کارشناس می گوید : لذا گروه های تروریستی وهمپیمانان آنان برای اینکه افکار عمومی را علیه خود تحریک نکنند با انجام این انفجار تلاش کرده اند تا نگاه ها را از ماموریت اخضر الابراهیمی متوجه بیروت کنند.



با این انفجار به نظر می رسد گروه 14 مارس که مخالف مقاومت اسلامی لبنان است قطعا در یک جریان سازی خبری گسترده علیه مجموعه 8 مارس طرفدارمقاومت اسلامی لبنان تلاش خواهد کرد تا آتش بس در سوریه برقرار نشود.



بنابراین به نظر نمی رسد در پرتو این عملیات تروریستی که منجر به کشته شدن هشت نفر وزخمی شدن 80 نفر دیگر شد ماموریت اخضر الابراهیمی با موفقیت همراه شود.



