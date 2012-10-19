به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی عصر جمعه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل آلومینیوم هرمزگان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به انتخابش به عنوان سرمربی این تیم اصفهانی اظهار داشت: من از انتخاب خودم به عنوان سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن بسیار خوشحالم زیرا ذوب‌آهن هم امکانات سخت‌افزاری خوبی دارد و هم از نعمت مدیران خوبی بهره می‌برد و بازیکنان این تیم بسیار تاکتیک‌پذیر هستند.

وی در مورد تیم آلومینیوم ادامه داد: باید بگویم آلومینیوم نیز مثل سایر تیم‌هاست و در حال حاضر اختلافات چندانی بین تیم‌ها وجود ندارد و اگر به جدول رده‌بندی لیگ برتر نگاه کنیم، متوجه این مسئله می‌شویم و به نظر من این ضعف فوتبال ایران است که تیم‌ها فاصله چندانی با یکدیگر ندارند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان بیان داشت: من در حال حاضر بیش از هرچیز به دنبال شناخت بازیکنان هستم و اگرچه بازیکنان لیگ برتر، یک و دوی ایران را نیز می‌شناسم اما باید بیش از گذشته با بازیکنان تیم ذوب‌آهن آشنا شوم، هرچند که بازیکنان تیم ما بسیار تاکتیک پذیر هستند.

وی در مورد بازی فردای تیمش ادامه داد: البته من باید بگویم اگر قرار است در بازی فردا بدون ارائه عملکرد فوتبالی مناسبی ببریم، بهتر است این بازی را نبریم زیرا من به آینده می‌اندیشم و اگر از 23 بازی باقیمانده خود، نیمی از آنها را ببریم، می‌توانیم به جایگاه سوم جدول رده‌بندی برسیم.

کاظمی بیان داشت: طی هفته‌های گذشته با کمک حاج‌رسولیها و سایر کادر فنی ذوب‌آهن، تلاش کردم که بازیکنان را بشناسم و باید بگویم آنها بسیار تاکتیک پذیر هستند و با توجه به اینکه تیم‌های من همیشه هجومی بازی کرده‌اند، در ذوب‌آهن نیز به دنبال ارائه بازی هجومی هستیم.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا در آینده عنوان نمی‌کنید تیم را من نبسته‌ام"، تصریح کرد: من دنبال عوام فریبی نیستم و شرایط ذوب‌آهن را به خوبی می‌دانم و با این شرایط ذوب‌آهن را تحویل گرفتم و مطمئن باشید مسئولیت همه چیز را بر عهده خواهم گرفت و باید بگویم بازیکنان جوان ذوب‌آهن نظیر صادقیان، عشوری و مسلمان ظرفیت ملی‌پوش شدن را دارند.

سرمربی ذوب‌آهن در مورد پیروزی تیم ملی مقابل کره جنوبی اضافه کرد: توقع من از تیم ملی این بود که در این مسابقه بهتر بازی کند اما مطمئنم ایران روز به روز بهتر باشد.