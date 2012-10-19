رگبار و رعد و برق در شمال و غرب کشور طی 3 روز آینده

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از امروز تا اواسط هفته آینده در سواحل شمال کشور، شمال غرب، غرب و برخی مناطق جنوب غرب، افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد برق پیش بینی می شود.



به گفته وی، طی سه روز آینده در برخی مناطق غرب کشور بارش ها شدت بیشتری خواهد داشت.

امیدوار اظهر داشت: امروز در برخی مناطق سیستان و بلوچستان، هرمزگان ، جنوب کرمان و شرق فارس در ساعات بعد ازظهر افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود که از روز شنبه از میزان ناپایداری در این مناطق نیز کاسته می شود.



مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: فردا آسمان تهران قسمتی ابری در ارتفاعات همراه با افزایش ابر گاهی رگبار، رعد و برق و وزش باد خواهد بود.

وی افزود: بیشینه دمای تهران فردا مانند امروز معادل 20 درجه سانتیگراد و کمینه دما با یک درجه سانتیگراد کاهش نسبت به روز گذشته به 10 درجه سانتیگراد می رسد.

