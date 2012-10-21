بررسی علت ورود لکه های نفتی به سواحل دریای خزر در مجلس

کمال الدین پیرموذن در گفتگو با خبرنگار مهر، در این باره اظهار داشت: چندی پیش لکه های نفتی چاه های نفت کشور آذربایجان به سواحل دریای خزر در استان های گیلان و مازندران ورود پیدا کرد که این باعث آسیب رسیدن به سواحل و اتلاف وقت و هزینه برای پاکسازی این مناطق از گلوله های نفتی شد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این لکه های نفتی سواحل دریای خزر در کشور ما را آلوده کرده است باید مورد پیگیری قرار بگیرد. لذا قرار شد تا در فراکسیون محیط زیست موضوع لکه های نفتی سواحل خزر و مضراتی که برای ما داشته است مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین قرار است تا از رئیس سازمان محیط زیست درخواست کنیم که گزارش خود را برای اقداماتی که در راستای پاکسازی این سواحل انجام داده اند، ارائه کنند.

به گزارش مهر در ابتدای شهریورماه سال جاری لکه ‌های نفتی چاه های نفت کشور آذربایجان به سواحل استان گیلان ورود پیدا کرد که در همان ابتدا سازمان بنادر کار پاکسازی سواحل دریای خزر را آغاز کرد و طی آن 25 تن گلوله نفتی از سواحل دریای خزر جمع آوری شده است.

همچنین عبدالرضا کرباسی- معاون دریایی سازمان حفاظت از محیط زیست نیز پیش از این با اعلام اینکه این موضوع لکه های نفتی از طریق مراکز بین ‌المللی برای دریافت خسارت پیگیری می شود، گفت: تاکنون صدمه ای که به دلیل این آلودگی نفتی به ایران وارد شده مشخص نشده است و گلوله‌ های نفتی برای آنالیز به وزارت نفت ارسال شده است. البته طرح شکایت پروسه ای 6است که تا 7 ماه زمان می برد و باید نتایج انگشت نگاری مشخص شود تا پس از آن از طریق وزارت امور خارجه پیگیر صدمات وارده باشیم.