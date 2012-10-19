مرکز قرچک در ساعات اوج تردد دچار قفل ترافیکی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد محمد رضا محمدی فرماندهی پلیس راهور شهرستان ورامین در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه قرچک افزود: از تمام مسئولانی که به هر نحو در پروژه ساخت کمربندی های شمالی و جنوبی این شهر دخیل هستند تقاضا می شود که با عمل به وعده های خویش، فضایی در خور شأن و منزلت مردم فهیم قرچک پدید آورند.

وی بیان داشت: دغدغه پلیس راهور بحث مدیریت ترافیک و تصادفات سطح شهرستان است؛ متأسفانه آمار فوتی تصادفات شهرستان ورامین و بخش قرچک نگران کننده است، از میان تصادفات منجر به فوت، راکبان موتور سیکلتها درصد بالایی از کشته شدگان را دارا هستند.

سرگرد محمدی ادامه داد: امام علی (ع) فرموده اند "اندیشه آیینه ای شفاف و عبرت از حوادث بیم دهنده ای خیر اندیش است"، ما نیز با توجه به حوادث اطراف خود باید درس عبرت بگیریم و وظعیت نا مطلوب ترافیکی را بهبود بخشیم.

وضعیت فعلی در حوزه ترافیک و تصادفات پسندیده و زیبنده نیست

وی تصریح کرد: وضعیت فعلی در حوزه ترافیک و تصادفات پسندیده و زیبنده نیست، باید با فرهنگ سازی و رعایت قدانین و مقررات از افزایش تصادفات جلوگیری کنیم.

فرمانده راهور شهرستان ورامین گفت: عابران از امکانات ترافیکی اعم از پلها و معابر مشخص استفاده کنند، پیمودن چند قدم بیشتر ارزشی بیشتر از جان انسان ندارد؛ جریمه ها و قوانین وضع شده نیز برای حفاظت از جان مردم است و پلیس راهور ضابط و مأمور در این حیطه است.

سرگرد محمدی تأکید کرد: مردم در کنار مسئولان باید در ساختن شهری ایمن با سلامت ترافیکی سهیم باشند تا شهری عاری از مشکلات ترافیکی در پیش رو باشد.