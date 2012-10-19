عدم استفاده از ظرفیتهای وکلا در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی انوری زاده ظهر جمعه در همایش دومین اجلاس کنگره ملی وکلا با اشاره به اینکه از ظرفیتهای وکلا استفاده نمی شود، اظهار داشت: در سالهای اخیر تا کنون شاهد آن بودیم که از ظرفیت های وکلای ایران آنطور که باید استفاده نشده و این مسئله سبب شده تا قابلیت های این طیف به خوبی نمایان نشود.

وی ادامه داد: بیش از 90 سال از تشکیل کانون وکلای دادگستری در ایران می گذرد و بیش از 60 سال است که این کانون به استقلال رسیده و به عنوان یک نهاد مستقل معرفی شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان با اذعان بر اینکه کانون وکلا در این 60 سال سعی کرده به عنوان یک نهاد مردمی و مستقل وکیل خوب و مستقل تربیت کند، گفت: البته هم که در این راستا توفیقاتی داشته و ناکامی هایی هم بوده است.

وی افزود: نقش وکلای دادگستری در قبل از پیروزی انقلاب بعید است بر کسی پوشیده باشد حضور شجاعانه و موثر آنان در تحولات اجتماعی در آن درون سند تاریخ ثبت شده و تثبیت شده است.

انوری زاده گفت: امام راحل(ره) در زمان ورود به ایران در سخنرانی خود در فرودگاه مهرآباد فرمودند که من از عواطف طبقات ملت تشکر می کنم عواطف ملت ایران به دوش من است که نمی توان جبران کنم من از وکلای دادگستری تشکر می کنم.

ضرورت استقلال وکلا موضوع بحث کنگره

وی با اذعان بر اینکه این کنگره با حضور اندیشمندان، صاحب نظران و روشنفکران عدالت سعی کرد تا به بررسی این معضل که دغدغه آحاد جامعه علی الخصوص وکلای دادگستری است بپردازد، گفت: این کنگره قصد دارد تا در زمینه های مختلف از جمله فلسفه استقلال وکیل وکانونهای وکلای دادگستری، ضرورت استقلال وکیل و کانونهای وکلای دادگستری و نقش وکیل در دادرسی عادلانه سخن بگوید و بحث کند.

انوری زاده یادآور شد: اخیراً شنیده می شود که گویا اصرار کنندگان تصویب قانون استقلال وکلا از پافشاری خود کاسته اند و ظاهراً به پیشنهاد و طرح نمایندگان منتخب در مجلس شورای اسلامی عنایت کرده اند که استقلال کانونهای وکلای دادگستری و وکیل دادگستری در راستای منافع ملی است و هر دو مکمل و متمم استقلال قضات و قوه قضائیه است.

