امکان دفاع آزادانه از موکل در اختیار وکیل قرار داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کاتوزیان ظهر جمعه در دومین اجلاس کنگره ملی وکلا که در هتل عباسی اصفهان برگزار شد با بیان اینکه وکیل یک بال از حقیقت و فرشته عدالت است و باید نقش خود را به درستی ایفا کند، تاکید کرد: امانت اقتضا می‌کند وکیل از هیچ خطری نهراسد و برای حفظ عدالت از آن استقبال کند.

وی اظهار داشت: حرفه وکالت، حرفه مادی انتفاعی نیست و باید برای استقلال وکلا که آنها را در انجام رسالت و امانت‌داریشان کمک می‌کند، تلاش شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه بسط عدالت است، تاکید کرد: باید استقلال وکیل حفظ شود تا از موکل خود آزادانه دفاع کند.

کاتوزیان تصریح کرد: استقلال وکالت از لوازم هدفی است که وکیل به عهده دارد و یکی از اهداف این کنگره نیز ایجاد همبستگی بین وکلا است.